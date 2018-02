Con breves reuniones de repaso con cada ministerio, culminó el "retiro espiritual" del Gobierno

La reunión de gabinete ampliada y jefes legislativos, que encabezó el presidente Mauricio Macri en Chapadmalal, culminó este sábado tras una reunión de repaso con cada ministerio donde se trazaron los principales lineamientos de gestión para este año.



Macri se retiró pasadas las 10.40 de la residencia presidencial, luego de mantener una breve reunión de repaso con los miembros de su gabinete.



El encuentro, que había comenzado el viernes por la noche, culminó con "una reunión de repaso, con preguntas para cada mesa de trabajo y ministerio, dejando en claro los puntos principales a poner en acción en este 2018", informaron fuentes oficiales.



Tras esa última reunión, Macri se despidió del gabinete y partió con destino a la quinta Los Abrojos, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.



El viernes por la noche, todos los integrantes que participaron del 'retiro' compartieron un asado.



Previamente, el presidente Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindaron una conferencia de prensa a los periodistas acreditados en el Hotel 1 del complejo.



En ese marco, Macri afirmó que "las paritarias son libres", criticó al ex juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni y aseguró "no entender" el fallo que confirmó el procesamiento del policía Luis Chocobar.



En la rueda de prensa, el Presidente también respaldó al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Guilligan, acusado de ocultar u$s 1,2 millones en Andorra según una investigación del diario español El Pais.



"La transparencia es uno de los principales compromisos que hemos asumido y por eso vamos a encarar -las denuncias de corrupción- como corresponde, dando el suministro de la información", dijo Macri al tiempo que remarcó que "todos debemos dar explicaciones y nadie se debe enojar".