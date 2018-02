En medio de la negociación, Provincia pidió a gremios docentes "dejar algo para llevarse algo"

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, reiteró que le pidió a los dirigentes del Frente de Unidad Docente no supeditar el inicio del ciclo lectivo 2018 al resultado de la negociación salarial y advirtió que "a la hora de negociar hay que estar dispuestos a dejar algo para llevarse algo".



El funcionario describió el tono de la mesa de discusión como "muy razonable. Fue muy diferente al de otras, no fue dura ni hostil".



Villegas dijo que les pidió a los gremios "que negociemos de buena fe y no supeditar el inicio de clases al acuerdo" y aseguró además que la educación de calidad no depende solo de "pagar mejores salarios".



El gobierno de María Eugenia Vidal ofreció este jueves, en la primera reunión paritaria del año, un aumento salarial del 15% en cuotas sin cláusula gatillo a los sindicatos, que rechazaron la propuesta y pidieron otra reunión "urgente" para seguir negociando, cuando restan 20 días para el inicio de las clases.



El secretario general del gremio de los maestros Suteba, Roberto Baradel, insistió con su reclamo para que otorgue un aumento salarial "más acorde a la realidad" y también con "cláusula gatillo" por inflación.



"Queremos la cláusula gatillo y una expectativa inflacionaria más real. Esta propuesta está pensada para que perdamos poder adquisitivo, sino, no se entiende", sostuvo.



La Provincia también propuso un reconocimiento extraordinario por única vez de $ 4.500 para los docentes titulares que no faltaron durante el ciclo lectivo 2017, algo que fue recibido con malestar por los gremialistas y que además está por fuera de la negociación paritaria.



"Con respecto al presentismo no está bien que se castigue a un docente porque se enferma o porque se pide una licencia para cuidar a sus hijos. Hay que mejorar las condiciones de trabajo. El presentismo debería establecerse para aquel que no falta injustificadamente", dijo el secretario de Suteba.