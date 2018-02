El Secretario General de Canillitas, Omar Plaini, adelantó que "hay que ir hacia una CGT unificada que incluya a la CTA", y reiteró que "el formato de la estructura" de la Confederación General del Trabajo está "agotado".



Sobre la crisis de la CGT amplió que "hoy no hay un solo dirigente en la argentina que pueda liderar a la totalidad de las organizaciones sindicales". "Hay que ir hacia un nuevo formato de la CGT donde quepamos todos" expresó el dirigente, a la vez que indicó que para eso hay que "cambiar el formato con una metodología y con un programa que incluya a más organizaciones, incluso a la propia CTA".



En declaraciones radiales a FM La Patriada, también se refirió a los sindicalistas que se bajaron de la marcha del 21: "Yo quiero sumar, no voy a descalificar a ningún compañero en público, pero sé que muchos trabajadores de organizaciones que no marchan van a ir a la movilización porque tienen la necesidad de expresarse en la calle".



"Si hay que ir al paro vamos, mi gremio fue siempre a un paro, nosotros en 8 años le hicimos 14 al multimedio más importante de América Latina", indicó en relación a la posibilidad de que aumente la conflictividad, a la vez que reconoció que "el paro general no va a resolver el problema de pobreza e indigencia".



También justificó la convocatoria de Hugo Moyano: "La movilización va a ser contundente y multitudinaria porque hay un descontento social muy grande con las medidas del gobierno que van desde la inflación al tarifazo, pasando por el endeudamiento, la situación de pobreza y los despidos, se va a expresar con una multitud que se va a manifestar".



Sobre las presiones del gobierno al sindicalismo declaró que "todos los gobiernos intentan debilitar al sindicalismo, este gobierno mucho más". "Ahí está la responsabilidad nuestra, tenemos que ser capaces de revertir esta situación y no dejar que nos dividan", indicó Plaini, que luego remarcó que al gobierno "le conviene un sindicalismo fragmentado para llevar adelante este modelo de ajuste".



Por último, el líder de Canillitas habló del futuro del peronismo: "La unidad es una palabra mal gastada. Escucho barbaridades como que Cristina es el problema porque tiene un techo y un piso y es nos condiciona, pero sacó el 37%, lo dice por ahí alguien que es parte de un armado que saco el 3%".



En esta misma línea, opinó que la solución es que "el que tiene el 3% tiene que tener la humildad de reconocer y el que tiene el 37 no tiene que tener la arrogancia de querer decidir por todos". "Si nosotros no somos capaces de eso va a ser muy difícil ganar y no quiero que el próximo año este gobierno de ajuste me gane con casi nada", concluyó.