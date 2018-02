Bancarios advierten que "si la idea es no arreglar, vamos a doblar las medidas de fuerza"

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó que el paro convocado para el lunes y martes "se trató de evitar con propuestas", pero que la oferta de un aumento salarial del 9 por ciento en el marco de la negociación paritaria es "inentendible", y que "si la idea es no arreglar" quedarán "obligados a doblar la apuesta en materia de medidas de fuerza".



En declaraciones a radio Continental, Palazzo reiteró el rechazo a la propuesta patronal, a la que definió como "inentendible" luego de que Banco Central publicara un relevamiento que estima "un porcentaje de inflación para 2018 de 19,4 por cuento".



El dirigente cuestionó al sector empresarial que "ofreció una sola propuesta, que consistió en un 9 por ciento y un ajuste por inflación".



"Les propusimos que den el 9 como un adelanto por enero y febrero, y que después en marzo y abril sigamos conversando sin realizar medidas de fuerza, pero nos respondieron que el ministro (de Trabajo, Jorge Triaca) no los deja", indicó el dirigente.



Palazzo, cuyo gremio adhiere a la movilización convocada por el gremio de Camioneros para el miércoles próximo, aseguró que los dirigentes de la AB tienen "abierto el teléfono por si quieren reunirse el fin de semana a la hora que quieran", pero pidió que "el diálogo sea en sentido razonable y no en la forma de imposición".



"Hemos tratado de evitar por todos los medios pero no han querido", lamentó el dirigente y señaló que el gremio "no tiene ánimo de conflicto 'in eternum'" pero "si la idea es no arreglar" quedarán "obligados a doblar la apuesta en materia de medidas de fuerza".