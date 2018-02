Desembarca en el país comitiva japonesa en busca de inversiones

Dos delegaciones de empresarios y diplomáticos de Japón analizarán desde este lunes las oportunidades de inversión para el desarrollo de hidrocarburos, minería y agroindustria, durante un seminario en la sede de la Cancillería argentina.



La agenda de la primera delegación japonesa prevé visitas a las provincias de Salta, Catamarca y a la zona de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Neuquén. Además, más de 30 empresarios y funcionarios agroindustriales nipones se encontrarán el martes con sus pares argentinos para llevar a cabo la Primera Reunión del Comité Conjunto para la Cooperación en Materia Agrícola, Ganadera, Pesquera, Forestal y Agroindustrial entre ambos países.



La Cancillería argentina indicó que el seminario "se centrará en los sectores de minería e hidrocarburos; tendrá como objetivo abordar el desarrollo de las relaciones entre ambos países en estos sectores".



"Se considerarán las potencialidades y las oportunidades de inversión existentes y planificadas en nuestro país", puntualizó.



La delegación comercial está formada por 20 empresas japonesas, entre ellas JX Nippon Mining & Metals, Mitsubishi y Marubeni, que tienen interés "en el desarrollo y/o adquisición de litio, cobre e hidrocarburos no convencionales", apuntaron fuentes de la embajada de Japón en Buenos Aires.



El seminario "Recursos Mineros e Hidrocarburos en la Argentina" forma parte de la misión comercial organizada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Japón (METI), y la legación diplomática japonesa.



La apertura estará a cargo del secretario de Comercio Internacional de la Cancillería, Horacio Reyser, y del embajador del Japón en la Argentina, Noriteru Fukushima, con la participación de autoridades de los ministerios de Energía y Minería, y Hacienda.



Luego del seminario, se prevé que la delegación japonesa haga visitas de campo a Vaca Muerta y las provincias de Salta y Catamarca, con "el objetivo de conocer las potencialidades y las oportunidades de inversión".



También forman parte de la delegación nipona representantes de las firmas Chiyoda Corporation; Mitsui & Co.; JX Nippon Oil & Gas Exploration; Nippon Koei Co.; Mitsubishi Materials; Sumitomo Corporation; HANWA Co.; Toyo Engineering Corporation; JOGMEC; Maxell; INPEX Corporation; Itochu; y Sojitz.



El martes, al día siguiente del seminario, llegará al país otra delegación de más de 30 empresarios y funcionarios del país asiático para la primera reunión del comité de cooperación argentino-japonés que se llevará a cabo en la sede de la cartera de Agroindustria.



"La República Argentina es el segundo país latinoamericano con el que Japón establece un comité conjunto especializado en agro, teniendo como objetivo fortalecer la cooperación bilateral público-privada en dicho sector", destacaron las fuentes de la embajada japonesa.



En la reunión participarán, por el lado argentino, los representantes del Ministerio de Agroindustria y de otros organismos y por el lado japonés, los funcionarios del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, encabezados por Osamu Hashiramoto, Ministro Asistente Adjunto, los funcionarios de la Embajada y unos 30 empresarios del país nipón. La apertura estará a cargo del Embajador Noriteru Fukushima, Hashiramoto y un funcionario del Ministerio de Agroindustria.



Durante el encuentro los representantes gubernamentales explicarán "sobre la política agroalimentaria de ambos países y dialogarán sobre el fortalecimiento de la relación comercial entre ambos países, el ambiente de negocios y la inversión en Argentina".



Además, la delegación japonesa presentará al gobierno argentino un documento con "las propuestas orientadas a fortalecer la competitividad de la industria agroalimentaria argentina".



"La embajada del Japón espera que tanto la Misión Minera Hidrocarburífera como el Comité Conjunto sirvan para profundizar la relación en el sector minero, energético y de agroalimentaria y para la colaboración en el G-20 entre ambos países", apuntaron las fuentes.