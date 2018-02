Se complica regreso a clases en Provincia: gremios acusan a Vidal por demora en la negociación

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, sostuvo este domingo que el Gobierno provincial será el "responsable" de una eventual demora en el inicio de clases por intentar "imponer un salario a la baja".



Los gremios mantuvieron la semana pasada la primera reunión paritaria del año en la cual recibieron una oferta de una suba salarial del 15% en cuotas sin cláusula gatillo. Pero la propuesta fue rechazada por los sindicatos docentes, por lo cual esperan una nueva convocatoria para retomar las negociaciones en torno a la cuestión.



"Estamos esperando que el Gobierno nos convoque porque hasta ahora no dijeron cuándo iba a ser la próxima reunión", aclaró Baradel. "Ya advertimos que este conflicto tiene carácter de urgencia", puntualizó el dirigente, quien sostuvo que la gestión de María Eugenia Vidal anticipó "por los medios que iba a hacer un nuevo llamado, pero a los gremios no les dijo nada".



Según su consideración, el encuentro concretado días atrás en el Ministerio de Trabajo provincial fue "una gran puesta en escena del gobierno bonaerense, que dilató la convocatoria dos meses y medio".



"Ello fue para responsabilizarnos de un hipotético conflicto porque nos iban a ofrecer un salario a la baja", argumentó y recordó que la última reunión entre las partes fue el 30 de noviembre pasado.



El secretario general adjunto de Ctera resaltó que "hace dos meses y medio los chicos no estaban en clases" y fustigó: "El Gobierno es el que está supeditando el inicio de clases a un conflicto".



"Intenta imponer un salario a la baja con pérdida de poder adquisitivo porque sabe que no lo vamos a aceptar", cuestionó. Así, al referirse al inicio de clases pautado para el 5 de marzo próximo, insistió: "Si hay alguien responsable de que no inicien la clases en tiempo y forma es el Gobierno provincial".



Ratificó que los gremios del sector piden un aumento salarial superior al 20 por ciento con cláusula gatillo y renovó su reclamo de que "se incorporen las sumas que están por fuera del salario básico".



En ese escenario, Baradel pidió a la administración provincial "que entienda la necesidad de los trabajadores". Además, le pidió a la gobernadora bonaerense que "cumpla con la promesa de campaña", cuando "dijo que un docente debería ganar $ 40.000 y el salario inicial es de $ 12.500. Creo que hay una diferencia", apuntó. El gremialista recordó una entrevista que la actual mandatario dio en campaña al programa DDM, de Canal 13.



En ese marco, Baradel señaló que las negociaciones hasta el momento fracasaron porque hay una diferencia respecto del "concepto" ya que no hay cláusula gatillo y hay diferencias vinculadas con la expectativa de inflación.



"Nosotros tenemos estudios que están hablando de una inflación del 23,4% para este año", advirtió el sindicalista, quien recordó que la pauta oficial del costo de vida se ubica en un 15%.