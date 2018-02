Congreso: lento, oficialismo y oposición entran en la recta final para el reparto de comisiones

El 1 de marzo el presidente Mauricio Macri dejará inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso. Antes de esa fecha, para la que faltan apenas 10 días, el oficialismo y la oposición deberán tener definido -o al menos altamente avanzado- el reparto de las comisiones.



Fuentes de los principales bloques en Diputados y el Senado consultadas por ámbito.com, comentaron que aún no hubo posibilidades de acuerdo y que las negociaciones "vienen lentas". Este martes se prevé que los legisladores discutan el reparto. Es probable que esos debates arranquen vía Whatsapp y llamados, pero también está previsto un encuentro, aún sin horario ni lugar definido.



El diálogo entre los bloques comenzó informalmente la semana pasada sin demasiados avances. En Diputados, hay 45 comisiones permanentes. Hasta el año pasado Cambiemos tenía el comando de 18, pero ahora buscaría quedarse con algunas más luego de que el recambio legislativo fortaleció la tropa. De hecho, ya impuso en la Previsión y Seguridad Social, al macrista Eduardo Amadeo, y propuso y quiere al entrerriano Atilio Benedetti en la de Agricultura. En Seguridad, una de las que ya tenía, propuso a Guillermo Montenegro, exministro de Justicia en la Ciudad durante la gestión de Macri como jefe de Gobierno.



Pero el plato fuerte estará en el Senado donde el botín más codiciado es la comisión de Asuntos Constitucionales. Es que ese cuerpo tiene que discutir el pedido de desafuero a la expresidente Cristina de Kirchner, que ingresó a la Cámara alta el pasado 7 de diciembre realizado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa por el memorando firmado entre la Argentina e Irán.



Hasta el 10 de diciembre, Asuntos Constitucionales estuvo presidida por Marcelo Fuentes, quien ahora quedó en un bloque minoritario junto a Cristina de Kirchner. Como se considera una comisión "de Gobierno", Cambiemos busca tomar el control. Pero el PJ que lidera Miguel Pichetto, que es por poco mayoría, no tendría intenciones de ceder ese espacio. De todos modos, desde el entorno del rionegrino aclararon que "las negociaciones aún no comenzaron".



En lo que respecta a las otras 26 comisiones permanentes, se espera que haya un acuerdo para un reparto equitativo entre el interbloque Argentina Federal, que comanda Pichetto, y Cambiemos, ya que esos espacios cuentan con 25 y 24 legisladores, respectivamente.



En tanto que el 28 de febrero, la otra definición que tendrá el Senado es la de autoridades. En la sesión preparatoria podría quedar ratificada la continuidad de Federico Pinedo, como Presidente Provisional. Restará luego determinar quiénes ocupan las tres vicepresidencias.



Asimismo, en el año deberán conformarse dos bicamerales que pueden tener gran repercusión mediática. Una es que la investigará los pormenores entorno a la desaparición del submarino ARA San Juan. La otra es la de Seguimiento de Contratos de PPP (Participación Público Privada), la gran apuesta del Gobierno para el impulso de obras.