El déficit comercial de autopartes creció 15,4% en 2017

El déficit comercial de autopartes en 2017 ascendió a u$s 6.710 millones de dólares, lo que representa un incremento de 15,4% con relación a 2016, según un informe de AFAC. Además, es equivalente a casi el 80% del déficit comercial de la Argentina.



Las exportaciones de autopartes en 2017 alcanzaron los u$s 1.641 millones, aumentando el 8,6% respecto al año anterior, lo que refleja la adecuación parcial de los reintegros a las exportaciones y cierta suba de la demanda brasileña. Pero las importaciones crecieron el 14%, alcanzando los u$s 8.351 millones. Dicho crecimiento resulta muy superior al aumento de la producción de vehículos que fue de sólo el 1% en el mismo período.



"AFAC ya ha señalado en diversas oportunidades la fuerte asociación entre las importaciones de autopartes y la producción de vehículos, siendo un fenómeno de índole estructural que en los últimos años no mostró modificaciones", señaló el organismo en un comunicado.



Y añadió: "El mayor déficit en comercio de autopartes fue con Brasil. Se exportó en 2017 a dicho país por u$s 1.007 millones, con un incremento del 13,9% con relación al año anterior. A su vez, las importaciones de autopartes de Brasil ascendieron en 2017 a u$s 2.674 millones, con un incremento del 19,8% con relación a 2016". "De este modo el déficit bilateral de autopartes con Brasil fue de u$s 1.667 millones en 2017, un 23,7% superior al déficit de u$s 1.348 millones en 2016. El desequilibrio en autopartes con Brasil equivale en 2017 al 24,8% del déficit de autopartes global", agregó.



Por otro lado, destacó que el segundo mayor déficit en el comercio de autopartes fue con la Unión Europea, con u$s 259 millones en 2017 contra u$s 231 millones de 2016. Las importaciones desde ese bloque fueron de u$s 1.905 millones en 2017 y de u$s 1.765 millones en 2016.



El déficit en el comercio de autopartes con la UE fue de u$s 1.645 millones en 2017, mientras había sido de u$s 1.534 millones en 2016. La participación de la UE en el déficit de autopartes fue del 24,5% y 26,4% en 2017 y 2016, respectivamente; siendo por ello particularmente sensible a lo que se defina para el Sector Automotor en la Negociación entre el Mercosur y la Unión Europea.



Los principales rubros de exportación de autopartes fueron las transmisiones (u$s 656,9 millones), componentes de motor (u$s 204 millones), ruedas y neumáticos y cámaras con (u$s 196 millones), y de motores (u$s 182 millones).



Las exportaciones de autopartes se concentraron en Brasil con 1.007 millones de dólares (el 61,4% de las exportaciones de componentes), Alemania con 123 millones (el 7,5% de los embarque al exterior de autopartes) y Estados Unidos con 95 millones de dólares (el 5,8% de las exportaciones de autocomponentes). En cuarto lugar se ubicó México con 76 millones de dólares de exportaciones de autopartes (el 4,6% de las exportaciones de autocomponentes).







Los principales rubros de las exportaciones de autopartes a Brasil fueron transmisiones, con 403 millones de dólares, luego motores con 167 millones de dólares, y en tercer lugar ruedas, neumáticos y cámaras con 143 millones de dólares. A Alemania se exportó transmisiones por 51 millones de dólares, en segundo lugar carrocería y sus partes por 42 millones de dólares y en tercer lugar sistemas de amortiguación, dirección y suspensión por 16 millones de dólares. Las exportaciones de autocomponentes a Estados Unidos se concentraron en ruedas, neumáticos y cámaras por 28 millones de dólares, componentes de motor por 19 millones de dólares y transmisión por 17 millones de dólares.



Los rubros más importantes en las importaciones de componentes fueron las transmisiones con 1.761,4 millones de dólares (una participación del 21,1% en las importaciones de autocomponentes), componentes de motor con 1.216,4 millones de dólares (una participación del 14,6% en las importaciones de autopartes), seguidos por sistema eléctrico con 1.231,3 millones de dólares (una participación del 14,7%).



Los orígenes más importantes de las importaciones de autopartes fueron en primer lugar Brasil con 2.674 millones de la moneda norteamericana (representaron el 32% de las importaciones de autocomponentes) en segundo lugar China con 886 millones de dólares (el 10,6% de las importaciones de autopartes). El tercer lugar, fue ocupado por las importaciones de componentes desde Tailandia (el 9,9% de las importaciones de autopartes), luego siguieron Alemania y Estados Unidos con 698 y 681 millones de dólares respectivamente (representando el 8,4 y 8,2% de las importaciones en cada caso).



Las importaciones desde Brasil se concentraron en trasmisiones con 526 millones de dólares, en segundo lugar ruedas, neumáticos y cámaras con 410 millones de dólares y en tercer lugar sistema eléctrico con 396 millones de dólares. Las importaciones de autopartes desde China se concentraron en primer lugar en Sistema eléctrico por 200 millones de dólares, luego acondicionador de aire, calefacción y sus componentes por 116 millones de dólares, y en tercer lugar transmisión por 114 millones de dólares. En el caso de Tailandia, ese país pasó a ser este último año un importante origen de las importaciones de autopartes que se concentraron principalmente en motores con 280 millones de dólares, componentes de motor con 112 millones de dólares y carrocería y sus partes con 110 millones de dólares.