Video: el momento en que una formación del Sarmiento embiste a un camión

Una formación del ferrocarril Sarmiento impactó contra un camión en el paso a nivel de General Paz en la madrugada y generó la suspensión del servicio en horas de la mañana. El hecho no causó heridos de ninguna consideración ni víctimas fatales.



El siniestro ocurrió poco antes de las 5 en el paso a nivel General Paz, donde por causas que aún se desconocen un camión detuvo su marcha en el cruce y fue embestido por una formación diésel Moreno-Mercedes sin pasajeros.



Tras la colisión, que no dejó heridos, el servicio que habitualmente une las cabeceras Once y Moreno, debió limitarse entre Once y la estación Merlo, a la espera de "una grúa de gran porte que pudiera retirar el vehículo siniestrado", precisó el vocero de la empresa concesionaria.



Una vez concluidas las tareas de peritaje y remoción del camión el servicio retomó su recorrido y frecuencia habituales, cerca de las 13:30 de la tarde.