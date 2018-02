Se derrumbó parte del restaurante de Margarita Barrientos mientras lo inauguraba con Frigerio

Video Gentileza La Nación



Varios heridos leves ocasionó el derrumbe de la parte externa de un nuevo restaurante de la dirigente social Margarita Barrientos en el momento de su inauguración, a la que asistieron el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, y el de Desarrollo Urbano y Transporte porteño, Franco Moccia, entre otras autoridades.



El hecho ocurrió en el barrio porteño de Villa Soldati en momentos en que los funcionarios estaban en una estructura de madera aledaña a un viejo vagón de subte que fue reacondicionado tras haber sido donado por el gobierno de la Ciudad.



Tanto Frigerio como Moccia cayeron al suelo al derrumbarse la estructura de madera pero no sufrieron heridas, aunque Barrientos tuvo golpes en una rodilla y una cortadura en un pie.



Fuentes de la cartera de Interior consultada por Télam aseguraron que el derrumbe se produjo "porque la estructura de madera no estaba preparada para recibir tanta gente". La inauguración igual se realizó pero a un costado del vagón.



"Tengo mucha bronca por lo que pasó, estoy bien, sólo recibí un fuerte golpe de la rodilla y una cortadura en el pie. Estoy con mucha bronca porque nosotros contratamos a una empresa que hizo un mal trabajo", dijo Barrientos a periodistas.



Precisó además que el accidente "podría haber sido peor" ya que "las maderas tenían muchos clavos y la gente se pudo haber cortado, pudo haber mucho más gente lastimada. Nosotros caminamos por este deck a la mañana y no notamos nada pero evidentemente la estructura de arriba estaba bien pero las maderas de abajo no".



La Ciudad donó un vagón de subte en desuso para ser utilizado por la Fundación, que contrató cocineros para preparar comidas a turistas y enseñar a los chicos y jóvenes del barrio Los Piletones a cocinar.



Se trata de uno de los vagones que integraban las formaciones de la línea A hasta que ingresaron coches nuevos.



El deck que se derrrumbó estaba ubicado en la parte externa del vagón e iba a ser usado como recepción y eventualmente para colocar mesas en su interior.