Baradel le exigió a Vidal que "no dilate más" una convocatoria para discutir la paritaria docente

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, le pidió al gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal que "no dilate más" una nueva convocatoria de la mesa paritaria, luego de que los gremios docentes rechazaran la semana pasada la oferta de un aumento del 15%.



"No tenemos noticias de una nueva convocatoria. Le pedimos a la gobernadora que no dilate más la convocatoria. Están especulando con el inicio del ciclo lectivo", señaló el sindicalista durante una rueda de prensa en la sede del sindicato. "Es una gran puesta en escena decir que continuamos las negociaciones con los chicos en las aulas", puntualizó.



El gobierno bonaerense y los gremios docentes tuvieron el jueves pasado la primer reunión paritaria en la que el Ejecutivo propuso un aumento del 15% y una bonificación extraordinaria de 4.500 pesos para los maestros que no faltaron durante el ciclo lectivo pasado.



Pero la oferta fue rechazada por los gremios, que pidieron una nueva reunión "urgente" y que se mejore la propuesta. "Le reclamamos a Vidal que actúe seriamente y nos vuelva a convocar", planteó Baradel, para quien "si hay vocación de negociación y no de imposición" los docentes están "dispuestos" a la negociación.



Baradel planteó que "solo en febrero tenemos un 3% de inflación mientras que el gobierno ofrece un 5% por cuatrimestre" y se preguntó por qué las autoridades "no le ponen también un tope de 15% a los precios y los aumentos de tarifas".



"Nos quieren dar un aumento salarial por debajo de los aumentos de todos los bienes y servicios y no estamos dispuestos a aceptarlo", subrayó.