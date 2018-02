Díaz Gilligan le escribió un mensaje recriminatorio al periodista que reveló su cuenta en Andorra

Su renuncia no fue lo único que Valentín Díaz Gilligan redactó en el día de ayer. El ahora exsubsecretario general de Presidencia le escribió un mensaje de Whatsapp al periodista español que reveló su cuenta oculta en Andorra, recriminándole para la difusión de la información.



"Ayer el propio Valentín Díaz, sorprendentemente me envió un mensaje por Whatsapp recriminándome por mi trabajo. No me gustaría dar detalles. Pero me parece llamativo que sea incapaz de comprender que una persona que se dedica a la política no debe tener un paraíso fiscal en un país como Andorra", aseguró el periodista José María Irujo, en declaraciones al programa radial "Wake Up Team", que se trasmite por radio Delta.







Andorra cerró el año pasado la Banca Privada d'Andorra (BPA) luego de que Estados Unidos denunció que allí se lavó dinero de narcotraficantes mexicanos, funcionarios venezolanos y mafiosos chinos. En ese banco, Díaz Gilligan en persona una cuenta en 2012 para administrar u$s 1,2 millones, reveló Irujo.



El periodista español señaló que "Díaz Gilligan fue el principal representante, accionista y tenedor de Line Action". El ahora ex subsecretario general de Presidencia abrió esa cuenta en 2012 cuando trabajaba para el Gobierno porteño que en ese momento encabezaba Mauricio Macri.



Lo hizo a nombre de una firma británica dedicada a negociar pases de futbolistas: Line Action. Esa empresa era de una sociedad panameña llamada Nashville North Inc. En 2014, cuando fue designado director general de Promoción Turística del Consistorio bonaerense, "dejó esa actividad".



"No encontramos por ahora otras cuentas que vinculen a argentinos, si no las hubiésemos publicados", agregó el periodista en declaraciones al canal C5N.