Apareció la oferta y el dólar borró toda la suba del día: cerró con leve baja a $ 20,17

Con gran volatilidad, el dólar borró la suba inicial y terminó la jornada con una leve baja de un centavo a $ 20,17, en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com.



La demanda dominó el mercado en el inicio de la rueda y llevó al billete a tocar los $ 20,30 pasado el mediodía, es decir 12 centavos más que el cierre del lunes.



Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a aparecer importante órdenes de venta, y la cotización pegó un giro abrupto hasta retroceder prácticamente a los valores del lunes, en el marco de una jornada afectada por el paro bancario.



Los inversores estuvieron atentos además a la licitación mensual de Lebac y a la decisión que tome el Banco Central con respecto a las tasas de interés.



"Esperamos un mantenimiento de las tasas 'Lebac' en la licitación primaria de hoy (martes), prefiriéndose posiciones en el tramo corto, al permitir un mayor 'carry' y un mejor manejo del riesgo", dijo la consultora Delphos Investment en un reporte diario.



En la misma línea, Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal, cree que "el BCRA convalidará en la licitación tasas similares a las que hoy presenta la curva del mercado secundario. La decisión de mantener la tasa de referencia la semana pasada apuntala también esta posición".



"La entidad no posee muchos grados de libertad para seguir flexibilizando su política monetaria si las expectativas de inflación se mantienen entre 4 ó 5 puntos por arriba de la meta de inflación que se busca", reforzó.



La mayoría de los bancos se mantuvieron con sus puertas cerradas dada la medida de fuerza, con un acatamiento en torno al 90%, según el gremio La Bancaria. Los trabajadores permanecieron en sus puestos de trabajo y de manera generalizada se mantuvieron las transacciones electrónicas.



Por su parte, el dólar mayorista llegó a superar los $ 20 ($ 20,06) en la primera parte de la jornada, pero la aparición de ingresos de divisas provocó un repentino retroceso que lo dejaron incluso por debajo de los niveles del lunes. Sobre el cierre, algunas órdenes de compra lo ubicaron en el mismo precio de cierre de la víspera: $ 19,90. El Banco Nación cerró el tipo de cambio mayorista en $ 19,85 vendedor para la transferencia, y el billete a $ 20,10.



La divisa norteamericana operó con una significativa volatilidad y con tendencia mixta en una rueda que terminó por definir la caída de los precios a partir de fuertes ingresos desde el exterior. La amplitud entre máximos y mínimos fue de la más alta de los últimos tiempos.



"El dominio de la demanda en el desarrollo de las operaciones que se insinuó ayer se mantuvo presente en el primer tramo de la jornada impulsando una inesperada suba de los precios del dólar que superaron la barrera de los $ 20", explicaron desde PR Corredores de Cambios.



Pero la irrupción de importantes órdenes de venta verificada después del mediodía detuvo la escalada alcista del tipo de cambio provocando una caída que fue reflejando la desarticulación de la presión inicial, comentaron en las mesas.



Así, los precios retrocedieron con fuerza en la segunda parte de la sesión con una caída abrupta que los llevó a tocar mínimos en los $ 19,80 por efecto de una intensa ola vendedora. Una tibia recuperación final no alcanzó para torcer el resultado de hoy y dejó los precios en un nivel inferior al de ayer.



"El negocio de los mercados financieros pasó por vender posiciones en dólares, ya sea de bancos, inversores y empresas, por la necesidad de pesos para colocar en Lebac que licitaba esta tarde el BCRA, ya que sigue siendo un buen negocio colocar activos en moneda local, mientras se mantenga la tasa de política monetaria en 27,25% del ente regulador, dijo Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



El total operado en la fecha repuntó a u$s 631,7 millones, sin que se haya detectado actividad del Banco Central en todos los segmentos.



Para el analista Gustavo Quintana, "el escenario de fuertes fluctuaciones visto en la fecha y los fuertes cambios en la tendencia con la que operó el mercado dejan abiertos todos los pronósticos sobre la evolución del dólar y postergan las proyecciones para los próximos días cuando el nivel de actividad retome el alto promedio de operaciones del mes y se conozcan las decisiones oficiales sobre el nivel de la tasa de interés".



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 27% TNA, y en "swaps" cambiarios se pactaron 210 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para este miércoles y el jueves.



En tanto, las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 29 días a 26,7% TNA, y la de 211 días al 25,7% TNA. En esta plaza se llevaban operados al cierre de los mercados cambiarios el equivalente en pesos de u$s 350 millones.



En el mercado de futuros ROFEX, se negociaron u$s 466 millones, de los cuales más del 35 % se operó a fin de febrero, a $ 20, mientras que el plazo más largo pactado fue mayo, que terminó a $ 21,04. Los plazos quedaron con bajas promedio de cuatro centavos.



A su vez, en la plaza paralela, el blue cedió siete centavos y quedó por debajo del oficial a $ 20,16, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron ayer u$s 22 millones hasta los u$s 62.291 millones.