Docentes rechazaron la oferta salarial de la Ciudad

Informe de Matías Ortega.-



El Gobierno porteño y los gremios docentes comenzaron sin demasiados avances la negociación salarial para este año, con apenas menos de dos semanas para el inicio de las clases. La oferta que la Ciudad puso sobre la mesa fue rechazada y por ahora no tiene fecha un nuevo encuentro.



Según informaron fuentes gremiales a ámbito.com, el ministerio de Educación que comanda Soledad Acuña les ofertó una suba salarial de 12% a pagar en tres cuotas, en marzo, agosto y octubre, y sin cláusula gatillo. Además les ofrecieron un bono como adelanto de $ 600.



Asimismo, la Ciudad informó que reconocerá un reajuste en función de que la paritaria del año pasado quedó por debajo de la inflación. Se había acordado un 21,5% pero la suba de precios según el INDEC fue 25%, por lo que la gestión porteña se compromete a reconocer la diferencia. Sin embargo, los gremios recordaron que su paritaria se rige por lo que marca el IPC de la Ciudad, que fue de 25,8%.



Los gremios esperan ahora una nueva convocatoria en la que insistirán con un incremento de 24% con cláusula gatillo. En cambio, la oferta de la administración de Horacio Rodríguez Larreta está en línea con el 15% de tope que pretende la Casa Rosada para las negociaciones salariales.



"Los trabajadores somos el único sector al que no nos ponen cláusula gatillo, hasta a los fondos buitre le ponen", se quejó Eduardo López, líder de UTE-CTERA, en diálogo con este medio. Y disparó: "No se entiende como la jurisdicción más rica del país presenta la propuesta más baja".