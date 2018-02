Secuestraron más de 200 serpientes en un departamento de Once

Agentes de la Policía Federal en sociedad con funcionarios nacionales realizaron un insólito hallazgo en el barrio de Once: cerca de 200 serpientes vivían en cautiverio en diversos contenedores de plástico en un departamento, según informó el Ministerio de Ambiente de la Nación.



La investigación comenzó por una denuncia realizada por esa cartera a través de la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad y derivó en un operativo del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal que dio con los 219 reptiles.







Los animales, que estaban destinados a la comercialización, fueron decomisados y se inició una causa para determinar las responsabilidades por el hecho. Entre las distintas especies encontradas se detectaron pitones bola y boas esmeralda y se hallaron 19 huevos.



"No conocemos de dónde provienen los ejemplares", indicó el ministro Sergio Bergman. "Estas especies deben estar en su hábitat natural; no deben ser comercializadas", aseguró.



En el operativo intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del Dr. Mariano Itaurralde.