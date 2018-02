Cambiemos y el PJ más cerca de definir el reparto de comisiones en el Senado

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y jefe de los senadores del peronismo, Miguel Pichetto, avanzaron este martes en el reparto de las comisiones en el Senado, 10 de las cuales quedarán en manos de Cambiemos y otras 10 en las del PJ, mientras que el resto será conducidas por las fuerzas políticas menores.



Aunque aún no fue confirmado oficialmente, fuentes de Cambiemos informaron a Télam que la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá determinar como primera medida el pedido de desafuero de la senadora y expresidenta Cristina de Kirchner, estaría más cerca de quedar en manos de un senador del bloque de Pichetto, que podría ser el catamarqueño Dalmacio Mera.



De acuerdo con las últimas negociaciones mantenidas esta tarde en una reunión en el Senado, se acordó que Cambiemos seguirá a cargo de la poderosa comisión de Presupuesto y Hacienda, con Esteban Bullrich a la cabeza; que Julio Cobos manejará, como lo viene haciendo, Relaciones Exteriores, y que el ex ministro de Defensa Julio Martínez estará a cargo de la comisión de Defensa.



Si bien restan definir los nombres, las comisiones de Economía Regionales, Legislación Penal, Agricultura (que podría recaer en manos del entrerriano Alfredo De Angeli) y Salud (hasta ahora en manos de Silvia Elías de Pérez) también serán lideradas por senadores del oficialismo, según fuentes parlamentarias de Cambiemos.



Las comisiones de Acuerdos, encargada de aprobar pliegos de jueces, fiscales, diplomáticos y militares, y de Justicia y Asuntos Penales, que este año deberá avanzar en el debate de un nuevo régimen penal juvenil, seguirán bajo la presidencia de dos hombres del peronismo que responden a Pichetto, Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino, respectivamente.



El peronismo también controlará Infraestructura, Deportes y Seguridad Interior, añadieron las fuentes consultadas, que agregaron que las conversaciones continuarán mañana, a las 17.



Si bien el oficialismo pretendía no ceder el control de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales, que además del desafuero de Kirchner podría tratar una eventual reforma electoral, fuentes partidarias dijeron que podría conceder la presidencia al pichettismo con la certeza de que el PJ "no obstaculizará" las propuestas que a Cambiemos más le interesan.



En cuanto a los porcentajes de integrantes de cada de una de las comisiones, se mantendrá el antecedente de las que se constituyeron en diciembre: siete para Cambiemos y siete para Argentina Federal, explicaron fuentes del PJ.



Según el Reglamento de la Cámara, cada una de las 27 comisiones permanentes está compuesta por 17 integrantes, a excepción de la comisión de Asuntos Constitucionales, que posee 19.



Por ello, tanto Cambiemos (con 24 senadores) como el peronismo no kirchnerista (con 25) mantendrán la hegemonía, ya que cada uno designará a siete senadores, en tanto que serán ocho por bloque en Asuntos Constitucionales.



El resto de los lugares -apenas tres- serán asignados al Frente para la Victoria, encabezado por el neuquino Marcelo Fuentes, y que incluye a la ex presidenta y al cada vez menos influyente Interbloque Federal, compuesto por peronistas no alineados, y con menos fuerza ahora que el puntano Adolfo Rodríguez Saá abandonó el espacio.