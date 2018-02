Seguridad porteña: "Evitamos el choque a cuerpo a cuerpo pero el límite son los violentos y vamos a actuar"

El secretario de Seguridad porteña, Marcelo D'Alesandro, dio detalles del operativo montando en las inmediaciones del acto opositor que encabezará Hugo Moyano en la 9 de Julio y alertó que si surgen incidentes con manifestantes violentos la Policía de la Ciudad estará lista para actuar.



"Evitamos el choque a cuerpo a cuerpo pero, si hay violencia, vamos a actuar", sostuvo el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta a radio Continental. "Los organizadores por su parte se encargan con chalecos de ordenar a la gente, pero la seguridad la hacemos nosotros", aclaró.



"La Ciudad es el epicentro de las manifestaciones de todo el país y el Gobierno tiene amplia experiencia en este tipo de manifestaciones. Están distribuidos los grupos de contención, evitamos el choque cuerpo a cuerpo, pero nuestro límite son los violentos y en este caso la policía va a actuar", alertó.



Asimismo, dijo que desde una central de monitoreo se hace un "seguimiento" de la marcha con cientos de cámaras y domos instalados en los alrededores de la avenida y helicópteros.



D'Alesandro confirmó que hubo charlas previas con los organizadores para evitar inconvenientes. "Generamos una mesa de diálogo y logramos que se sienten a la mesa el grueso de los organizadores, un 70% u 80% de la marcha, pero algunos sectores no. Estuvieron Camioneros, La Bancaria, la CTEP, pero los grupos de izquierda no han querido participar del diálogo. Apostamos a la responsabilidad de los dirigentes de que sea una manifestación en paz", indicó.







Cuando fue consultado sobre la cantidad de policías desplegados en el operativo, respondió: "Nunca damos la cantidad que disponemos, por supuesto que es una gran cantidad por la manifestación, pero son varias áreas: grupos de contención, la superintendencia de comunicaciones, de investigaciones y otros departamentos", agregó.



El secretario aclaró que si bien los organizadores aportan "hombres con pecheras" que actúan personal de custodia de la movilización, no existe la "seguridad interna" de la marcha. "la única seguridad que aceptamos y reconocemos es la que da el Estado y no hay otra. Esto a veces se confunde, porque a veces se ve gente con chalecos de los organizadores, pero la seguridad del espacio público la brinda la policía de la Ciudad".