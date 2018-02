La oposición en la marcha: de Máximo y La Cámpora hasta la izquierda

El exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni.



El bloque de diputadas y diputados del FPV-PJ participan de la marcha. "Hoy expresamos en la calle lo que también defendemos desde nuestras bancas. No al ajuste sobre el pueblo trabajador y la pérdida de derechos. #Marcha21F", escribió Agustín Rossi en Twitter.



El líder de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella llegó con una columna de su frente. "Ya estamos en esta gran marcha de lxs trabajadorxs contra los masivos despidos y las políticas de ajuste de este Gobierno de ricos y corruptos", escribió en Twitter.





Bloque de Diputados del FPV.



Los diputados Juan Cabandié, Agustín Rossi, Daniel Filmus y Cristina Álvarez Rodríguez.



El titular del PJ bonaerense Gustavo Menéndez y su vice Fernando Gray.



Aníbal Fernández y miembros de Camioneros.



Alberto Fernández.



"El Gobierno quería meter miedo para que la gente no se movilice. Por más matones que tenga, no va a poder parar la movilización del pueblo", sostuvo la legisladora porteña Myriam Bregman.



El diputado Nicolás del Caño.



Néstor Pitrola y la diputada del PO Romina del Plá.



El legislador porteño Leandro Santoro.



El exdiputado Edgardo Depetri y el secretario general de ATE capital Daniel Catalano.



El diputado Wado de Pedro.



La titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini con los diputados Máximo Kirchner y Andrés Larroque.



El intendente de Escobar Ariel Sujarchuck, junto a Máximo Kirchner.



Los intendentes del conurbano también participaron de la marcha. Verónica Magario, intendenta de La Matanza, junto a Fernando Espinoza exintendente y actual diputado.