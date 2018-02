El INTI pagó € 295.000 a organismo español por el plan de reestructuración

Aún sin solución por el conflicto con los gremios por el despido de 258 trabajadores, el INTI avanza con la implementación de un master plan por el cual pagó 295.000 euros a Tecnalia, una corporación internacional de origen vasco, con antecedentes sobrados en la materia, ya que fue clave en la transformación de los laboratorios públicos del país vasco en un instituto de cooperación público-privado, adecuado a las normativas que exigía la Unión Europea para permitir el ingreso de España en el bloque comercial del continente.



En una factura al que tuvo acceso este medio, puede corroborarse que la transferencia a favor de Tecnalia se realizó el 14 de enero mediante la modalidad de un solo pago adelantado por el 100% de los 295.000 euros acordados para la elaboración del plan. La factura que lleva el número P81-17-0071 y está fechada el 30 de diciembre de 2017, dispone una transferencia a nombre de la Fundación Tecnalia Research & Innovation a cuatro cuentas distintas de España.





La factura en la que puede corroborarse la transferencia a favor de Tecnalia.





Doce días después de la transferencia realizada a favor del organismo vasco, el INTI avanzó con el despido de los empleados, desatando un conflicto que aún no tiene solución. Para los trabajadores del INTI, "el pago se hace por adelantado porque el plan tiene que ver con la reestructuración y saben que una vez desatado el conflicto quizás no lo puedan cobrar".



Como anticipó este medio, el plan de reestructuración que busca quitarle al Instituto la potestad de monopolizar los ensayos tecnológicos efectuados a los productos que pretenden ingresar al mercado argentino, dio sus primeros pasos en noviembre del año pasado cuando el gobierno presentó una serie de medidas para "agilizar trámites" y "ahorrar costos" en la administración pública.



Los principales puntos del master plan fueron expuestos en un power point de presentación -al que accedió ámbito.com- fechado en enero de 2018 que tiene en su encabezado los membretes del INTI y de Tecnalia, además de la leyenda "borrador de trabajo FASE 3". Entre los aspectos destacados del texto, se consigna que el organismo "debe ser un actor clave para acelerar la incorporación de tecnología e innovación en la industria argentina con el objetivo de ser competitivos a nivel internacional" y colaborar en "la implantación de compañías foráneas" y en el "intercambio de procesos industriales con otros países".



En ese sentido, los trabajadores del INTI enfatizan que el pago de 295 mil euros es en concepto de "diseño" por lo que no descartan que "más adelante se pague por otros aspectos del plan como implementación, monitoreo, capacitación, evaluación y sistematización del expediente".



Oficialmente admiten la existencia de "una alianza estratégica con la corporación vasca para lograr que el INTI tenga un sector fuerte y desarrollado en I+D (innovación y desarrollo), colaborando en la implementación de capacidades en robótica, energías, sector automotriz, en las capacidades de vender desarrollos tecnológicos, hacer seguimiento de proyectos y generar startups de base tecnológica".



Tecnalia tiene relación directa con el gobierno vasco, de quien recibe millonarias subvenciones "suficientes para mantener a un alto número de funcionarios en altos cargos, cuya función específica no ha sido claramente identificada", sostiene un comunicado de la central sindical vasca, en curiosa coincidencia con lo que plantean los gremialistas argentinos respecto a la gestión de Javier Ibáñez en el INTI.