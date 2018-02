Pinedo a Moyano: "Cuando hay una investigación judicial no es un tema de huevos"

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, le respondió este miércoles al secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, principal organizador de la marcha opositora que hoy reunió más de más de 400.000 personas en la 9 de Julio y afirmó que "cuando hay una investigación judicial no es un tema de huevos".



"Cuando hay una investigación judicial no es un tema de huevos, es un tema de si uno cumple la ley o no", señaló Pinedo, en respuesta a los dichos de Moyano, que durante el acto contra el gobierno negó que la movilización tuviera que ver con intentar eludir sus causas judiciales y afirmó que tiene "las suficientes pelotas" para defenderse solo.



En declaraciones a radio Nacional, el presidente provisional del Senado sostuvo: "Las cosas de atributos masculinos no tienen nada que ver con una causa judicial. Esta no es una manifestación contra un gobierno sino contra los jueces. Es fuera de lugar, absurda".



"No confundamos contra quién confronta Moyano en cada frase. Cuando él hace la marcha, la hace porque unos jueces lo están investigando", consideró Pinedo.



A la vez, señaló que "no cabe ninguna duda" de que se trató de "una acción judicial lo que motivó a Moyano a hacer una marcha". "Refleja una Argentina que terminó antes de 1983", evaluó el referente del PRO.



Además, dijo que "es un disparate decir que aumentó el desempleo y la pobreza, es ridículamente falso" y resaltó que "los números del Indec indican que bajó la pobreza".



"Bajó la pobreza, está fuera de discusión. La política económica que se le achaca a este gobierno es el intento de recomponer paulatinamente", agregó Pinedo, que admitió que "hubo gente con buenos motivos en el acto".