El dólar anotó su segunda suba consecutiva y se acercó a los $ 20,30

El dólar sumó este jueves su segunda suba consecutiva y avanzó seis centavos a $ 20,28, en bancos y casas de cambio, según el promedio que calculó ámbito.com.



El incremento se acentuó en la última parte de la jornada de la mano de una demanda más sólida, comentaron operadores. En lo que va de la semana, el billete minorista suma 23 centavos y se consolida por encima de los $ 20.



En el mercado mayorista, en tanto, la divisa ascendió tres centavos y medio a $ 19,98, en otra jornada de desarrollo irregular, alternando subas y bajas en un escenario de mayor fluctuación y volatilidad. El Banco Nación fijó su cierre de referencia, el vendedor de transferencia, en $ 19,95, mientras que el de billete fue de $ 20,20.



El total operado ascendió en el segmento de contado a u$s 692,8 millones, sin participación del Banco Central.



La divisa norteamericana operó sin definir tendencia hasta la última media hora de operaciones cuando los precios se aproximaron a los valores del inicio, por eso es que el dólar mayorista tocó durante la operatoria mínimos de $ 19,89 y máximos de $ 19,96.



Los precios volvieron a mantenerse con cierta facilidad en un rango que tiene un piso definido en los $ 19,90 pero al que le cuesta volver por ahora a superar la barrera de los $ 20. Los cambios bruscos en la tendencia con la que opera la divisa y los continuos saltos en su cotización desdibujan una evolución lineal y generan un escenario con relativa volatilidad pero que no permite descartar una mejora de los precios en el corto plazo.



"Con sólo un día por delante para terminar la semana el tipo de cambio registra un avance de 19 centavos y está a punto de recuperar la caída de la semana anterior", señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



En el mercado secundario, la tasa corta de Lebac bajó 2 puntos básicos hasta el 26,47%, y ya acumula una baja de 29 puntos respecto de la licitación primaria del martes pasado, dijo Allaria Ledesma. Es esta plaza, se contabilizaban el equivalente en pesos de u$s 250 millones de dólares, al cierre del mercado cambiario.



En el mercado de futuros del Rofex, el volumen creció hasta los u$s 1.070 millones, de los cuales más del 45% se operó a fin de febrero a $ 20,05 mientras que el plazo más largo fue mayo, que se negoció a $ 21,10. Los plazos quedaron con subas promedio de cinco centavos, más que el contado, dijo ABC Mercado de Cambios.



En la plaza paralela, el blue sumó un centavo a $ 20,31, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" aumentó cinco centavos a $ 20,06.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 43 millones, hasta los u$s 62.225 millones.