Magistratura desestima jury contra Rafecas y propone una leve sanción económica

La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió desestimar el pedido de juicio político al juez federal Daniel Rafecas, tras la presentación de un dictamen alternativo del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, quien pidió una sanción económica para el magistrado.



La comisión que preside el diputado oficialista Pablo Tonelli, trató el pedido de juicio político a Rafecas, a quien se lo acusa de parcialidad tras haber desestimado, sin investigar, la denuncia que realizó en enero de 2015 el fallecido fiscal de la UFI-AMIA Alberto Nisman, contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno.



El senador Angel Rozas (UCR-Cambiemos) lo había acusado en noviembre pasado a Rafecas, ante la comisión de Disciplina y Acusación, de la que es miembro, por "mal desempeño en sus funciones", al entender que actuó con parcialidad para beneficiar a los imputados en la denuncia de Nisman que recayó en su juzgado; en este caso, la ex presidenta.



Previamente, los diputados de Cambiemos Elisa Carrió y Waldo Wolff habían denunciado ante el Consejo de la Magistratura a Rafecas, caso que quedó a cargo del senador nacional.



Rozas insistió este jueves con la acusación hacia Rafecas y recordó que en diciembre pasado, el juez federal se presentó ante la Comisión y, según él, "no logró rebatir tales imputaciones", por lo que reiteró su pedido de apartarlo por mal desempeño.



Antes de que hablase Mahiques, Tonelli tomó la palabra y consideró "desacertado" el fallo de Rafecas; sin embargo, en su decisión "no se llegó al prevaricato" (una resolución arbitraria) ni tampoco "la decisión tuvo consecuencias gravísimas".



Tonelli se plegó así al dictamen de Mahiques y consideró, al igual que el representante del Poder Ejecutivo en la Magistratura, que se debiera sancionar a Rafecas por la conducta que tuvo contra el actual diputado Waldo Wolff, quien lo acusó de haberlo llamado "intimidatoriamente" en 2016, luego de que criticase, a través de los medios, el fallo del juez.



Tanto el dictamen de Mahiques, como la decisión final de la Comisión de Disciplina y Acusación, fue aplicar una sanción económica contra Rafecas, consistente en la quita del 50 por ciento de sus haberes que, según confiaron a Télam fuentes judiciales, sería de un solo mes.



Concretamente, según el dictamen de Mahiques, al que tuvo acceso esta agencia, se aconsejó "la aplicación de una multa equivalente al 50% de los haberes" de Rafecas "respecto de los hechos ajenos a la actividad jurisdiccional; esto es, por el trato incorrecto a las partes del proceso".



Asimismo, por "la comisión de actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometen la dignidad en el cargo; y la falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes".



Ahora es el plenario del Consejo de la Magistratura el que debe definir sobre el futuro de Rafecas, algo que sucederá, según estimaron las fuentes, en la primera semana de marzo.