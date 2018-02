Macri se lesionó durante un partido de paddle con la ministra Bullrich

El presidente Mauricio Macri sufrió un agravamiento de la hernia de disco que padece mientras jugaba al pádel la semana pasada en Chapadmalal con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según reconoció el propio mandatario durante la audiencia que concedió a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once



El Presidente evidenció estar dolorido hoy cuando se sentó frente a la mesa de reunión en el salón Científicos de la Casa Rosada mientras recibía a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once.



Ante la inquietud de los asistentes, Macri atribuyó el dolor a la práctica del padel, un deporte en el que las lesiones óseas son habituales, cuadro que se le acentuó durante un partido que disputó con la ministra, precisó uno de los familiares que estuvo en el salón.



Si bien todavía no hubo una explicación oficial de la unidad médica presidencial, ni tampoco del equipo de comunicación de Presidencia, los cuadros de hernia de discos no siempre son operables.



Además de esta dolencia, el Presidente tiene una lesión de rodilla que lo hace renguear de a ratos y que ya le exigió tres intervenciones quirúrgicas.