El dólar cerró estable a $ 20,28, pero en la semana repuntó 23 centavos

En el cierre de la semana, el dólar terminó sin cambio a $ 20,28, según el promedio de ámbito.com en bancos y casas de cambios de la city porteña, aunque durante la semana acumuló un ascenso de 23 centavos.



De este modo, el billete minorista, que cortó una mini racha de dos alzas en forma consecutiva, recuperó en los últimos cinco días gran parte de los 31 centavos que había retrocedido en la semana precedente.



El lunes trepó 13 centavos en una rueda de escasos negocios ante la primera jornada de la huelga bancaria y un feriado en EEUU. El martes el insinuó con una nueva suba (llegó a trepar 12 centavos, en medio del segundo día de huelga bancaria), pero sobre el cierre apareció la oferta que lo hizo terminar con leve baja, antes de que el BCRA convalidara la tasa de Lebac en el 26,75%, en el marco de la licitación mensual de febrero.



Ya el miércoles, el dólar retomó la tendencia alcista y aumentó cinco centavos a $ 20,22, impulsado por la liquidez que había dejado la licitación de Lebac (unos $ 95.000 millones), aunque con la actividad financiera en cierta forma afectada en el microcentro porteño por la marcha convocada por Hugo Moyano. El jueves la divisa aumentó otros seis centavos a $ 20,28, con una mayor demanda verificada en el último tramo de la sesión.



• Dólar mayorista



En el mercado donde operan los grandes jugadores, la divisa ascendió este viernes dos centavos y alcanzó los $ 20, con un recorrido más acotado que en días anteriores, producto de una mayor paridad entre la oferta y la demanda. El Banco Nación fijó su cierre de referencia, el vendedor de transferencia, en $ 19,98, mientras que el de billete fue de $ 20,20.



Los mínimos de la fecha se anotaron en los $ 19,95 a poco de iniciada la jornada, un nivel muy similar al del cierre anterior. Un relativo repunte de la demanda por cobertura impulsó una leve mejora de la cotización que la estabilizó en un rango situado entre los $ 19,94/19,96 durante gran parte del desarrollo de la sesión.



Los pedidos de compra se hicieron más intensos en la segunda parte del día y generaron un repunte de los precios que tocaron máximos en los $ 20,02 en los momentos de mayor presión compradora. La mejora del tipo de cambio no pudo sostenerse durante demasiado tiempo y con algunas oscilaciones, los valores retrocedieron sobre el final al nivel registrado en el cierre.



El total operado en la fecha ascendió a u$s 650,6 millones, sin que se haya detectado actividad del Banco Central.



"Con la suba registrada hoy, la tercera consecutiva, el tipo de cambio acumuló en la semana que acaba de finalizar un alza de veintidós centavos respecto de los valores anotados en el cierre del viernes pasado. Esta mejora permitió que los precios del dólar se recuperaran por completo de la caída de la semana anterior y volvieran al nivel exhibido en el final de la primera semana plena de febrero", dijeron desde PR Corredores de Cambio



En forma lenta pero persistente la cotización de la moneda norteamericana ha vuelto a acercarse a los $ 20, una circunstancia que parece anticipar un nuevo rango de fluctuación situado muy cerca de ese valor. "Los valores pactados en los mercados de futuros para el cierre de febrero no están muy lejos del precio que alcanzó el dólar en la fecha, un dato que puede estar anticipando pocos cambios en los días que restan para terminar el mes", explican en la plaza.



• Otros mercados



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 26% TNA, mientras que la tasa corta de Lebac (26 días) en el mercado secundario cerró a 26,45%, y la de 271 días terminó en el 25%.



En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 482 millones, de los cuales más del 35% se negoció a fin de febrero a $ 20,028, con una tasa implícita de 17,54%, y el plazo más largo pactado fue mayo, que cerró a $ 21,125, con una tasa del 21,56%. Los plazos quedaron con leves bajas de hasta dos centavos, sin acompañar la leve suba del contado, reportó ABC Mercado de Cambios.



En la plaza paralela, a su vez, el blue aumentó cuatro centavos a $ 20,35 (en la semana subió 20 centavos), según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" bajó tres centavos a $ 20,03 (en la semana cedió ocho centavos).



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 116 millones, hasta los u$s 62.111 millones.