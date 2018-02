Lacunza a los maestros: "No estamos regateando para ahorrar un peso más"

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, negó este viernes que el gobierno de María Eugenia Vidal esté "regateando para ahorrar un peso más" y aseguró que, por el contrario, está "escuchando las pretensiones de los gremios".



Tras el unánime rechazo de los sindicatos docentes a la nueva propuesta de Vidal, Lacunza aclaró que insistirán en la búsqueda de un acuerdo. "No estamos regateando para ahorrar un peso más, estamos escuchando las pretensiones de los gremios y viendo cómo construimos una propuesta que los satisfaga, pero siempre conscientes de que la provincia tiene déficit", afirmó Lacunza, en diálogo con radio Continental.



En la reunión de ayer, los gremios docentes rechazaron la propuesta de recomposición salarial que les hizo el gobierno bonaerense, la cual incluyó un aumento del 15% en tres tramos y un reconocimiento anual por presentismo para este año de hasta $ 6.000.



Para el titular de la cartera de Economía provincial, para pagar mejores salarios el gobierno de Vidal debería "aumentar impuestos y no hay espacio para aumentarlos, más bien hay que bajarlos", o bien "bajar otros gastos y no encontramos espacio para bajar otros gastos".



Al referirse al ausentismo docente, Lacunza sostuvo: "Buscamos (recursos) en ese bolsón de ineficiencia, no productivo. Gastamos $ 19.000 millones en suplencias, podemos reasignar recursos en el maestro que está en el aula".



Asimismo reconoció que el sistema de premio por presentismo propuesto por la gobernación "es inequitativo y pagan justos por pecadores", pero justificó: "En promedio, hay un tercio que no falta nunca, un tercio a veces y un tercio falta mucho". "Si este mecanismo no es el más equitativo, que nos digan los gremios cuál es el más equitativo", indicó.



Por último, anunció que habrá una nueva reunión paritaria la semana próxima para seguir "tratando de encontrar diagonales entre las pretensiones y las posibilidades de la provincia".



En la misma línea, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aseguró al canal A24 que por ahora que "no es una posibilidad moverse" del 15%. "La expectativa de inflación a partir recalibración que tomó el Gobierno en distintos ámbitos hacen que confiemos en esa proyección", sostuvo.



"La oferta del 15% lleva el salario promedio de $ 24.659 a $ 28.300", explicó Villegas, y agregó que el adicional de hasta $ 6.000 por presentismo es para los que "vayan a trabajar todos los días", asumiendo que hay licencias que no deben obstar el reconocimiento, pero otras que sí. "Para que obstan estamos ofreciendo un crédito de 10 al año que va hasta ocho días de la escala máxima", aclaró. "Esta es la mejor oferta que podemos asumir y cumplir con los docentes", remarcó.