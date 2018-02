Buscan en la Patagonia y Chile a un doble femicida prófugo que violó la perimetral

Un hombre es intensamente buscado acusado de asesinar a su ex pareja, de 31 años, y a la hija de ésta, de 11 años, en la localidad neuquina de La Oveja, según informaron esta mañana fuentes policiales.



El presunto doble femicida fue identificado como Lorenzo Muñoz, de 40 años, quien es buscado por las autoridades desde el jueves incluso en Chile. Muñoz también estaba acusado de abusar sexualmente de la menor y había quebrantado una restricción perimetral ordanan para proteger a las mujeres.



Según publicó el matutino La Mañana Neuquén, el criminal interceptó este jueves a su ex novia y a la niña en plena vía pública y, tras apuñalar y matar a la pequeña, asesinó a la mujer y se dio a la fuga. De inmediato, se disparó una alerta de búsqueda nacional e internacional del hombre, que es intensamente buscado por las provincias patagónicas y el sur de Chile.



El doble femicida trabaja como auxiliar de servicio nocturno en un colegio y según sus colegas, tenía al menos cinco denuncias por violencia de género laboral, que motivaron varias presentaciones judiciales y gremiales, pero no fue apartado del cargo. "Lo denunciamos todo el año pasado, el sindicato trabajó en el seguimiento de estas denuncias, pero fueron desestimadas por la justicia y el CPE", dijo Laura Rosello, delegada de ATE, a la emisora LU5. La gremialista agregó que el Consejo Provincial de Educación no hizo lugar al pedido de cese en su actividad laboral. "Solo implementó una rotación por las escuelas cada vez que aparecía una denuncia", remarcó.



En este marco, los vecinos de La Oveja marcharon el jueves a la noche en repudio del aberrante hecho y reclamando justicia para las víctimas. Por su parte, el gobierno provincial decretó un día de duelo y de inmediato se dispuso que el subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereyra, tome cartas en el asunto y se dispongan todos los recursos necesarios para dar con el autor y esclarecer el caso.



Las víctimas, identificadas como Karina Apablaza, de 31 años, y su hija Valentina, de 11 años, se habían mudado hacía poco de Cutral Có a Las Ovejas para vivir con Muñoz, a quien la joven conoció en 2016 en una fiesta popular.



En octubre del año pasado, Karina denunció que su pareja había abusado de la hija. Por este hecho, el 3 de noviembre la fiscalía acusó a Muñoz por abuso sexual simple y se dispuso una medida de restricción de acercamiento. A fines de enero, el hombre violó la restricción y salió al cruce de Karina en un par de ocasiones en las que le dijo, en tono amenazante, "que Dios te bendiga".







La joven de inmediato denunció ante el Juzgado de Familia, que tardó casi un mes en derivar el expediente a fiscalía. El 20 de febrero llegó el expediente, por lo que de inmediato la fiscalía solicitó una audiencia de revisión de las medidas cautelares.



La audiencia fue fijada para este viernes a las 10:30 y la fiscalía barajaba dos posibilidades: dictarle prisión preventiva o ponerle comparendos semanales para que deba presentarse en sede judicial y tenerlo más controlado. Sin embargo, no se llegó a la audiencia porque Muñoz, a las 13:30, les salió al cruce en la calle.



Una testigo filmó la agresión y los golpes del hombre hacia la niña y cuando advirtió que la estaba apuñalando corrió, pero el ahora prófugo ya había alcanzado también a su ex, que murió desangrada junto a su hija.