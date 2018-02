Fitch le bajó la nota a Brasil tras fracaso con reforma previsional

Fitch Ratings rebajó aún más el viernes la calificación crediticia de Brasil dentro de territorio especulativo, diciendo que el fracaso en someter a votación una reforma del sistema de seguridad social socava las finanzas públicas. La rebaja a "BB-" desde "BB", con panorama estable, iguala la decisión de la agencia rival S&P en enero.



El Gobierno brasileño abandonó su intento de una enmienda constitucional para reformar el sistema de seguridad social, considerado vital para apuntalar las finanzas del país, después de decidir una intervención militar en Río de Janeiro en respuesta a la violencia en ese estado.



Las enmiendas constitucionales no pueden votarse durante dicho tipo de intervención, por lo que la votación sobre el sistema de pensiones podría tener lugar recién después de las elecciones presidenciales de octubre.



La decisión de Fitch no es sorpresiva y aún se esperan más rebajas en la nota soberana si no existen avances en la reforma previsional, dijo Edward Glossop, economista para América Latina de Capital Economics en Londres.



"Las autoridades de Gobierno esencialmente han admitido que la reforma a las pensiones se ahogó", afirmó Glossop. "Obviamente recae sobre el próximo gobierno la tarea de reformar el sistema y mejorar la posición fiscal", agregó.



El índice referencial de las acciones brasileñas, el Bovespa, casi no presentó reacción a la decisión de Fitch y se mantenía estable.



"Cualquier rebaja en la confianza es mala", dijo a Reuters Eliseu Padilha, jefe de gabinete del gobierno del presidente Michel Temer. "Sin embargo, en este caso, llega en contradicción con el Bovespa superando los 86.000 puntos. Esto es una indicación de gran confianza", agregó.



El Ministerio de Hacienda aseguró en un comunicado que el Gobierno se mantiene comprometido con su agenda de reformas macro y microeconómicas, aunque no mencionó la reforma previsional.



Brasil perdió su nota de grado de inversión en 2015 en momentos en que el país se encaminaba a una recesión de dos años, con el gobierno de la entonces presidenta Dilma Rousseff sin poder controlar el creciente déficit presupuestario.