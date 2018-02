La Iglesia marcó su postura contraria a la despenalización del aborto y pidió respetar la vida

La Conferencia Episcopal Argentina emitió este viernes un comunicado en el que buscó dejar en claro su postura de cara al debate parlamentario que se viene en el Congreso por el aborto legal, seguro y gratuito, luego de que se conociese que el presidente Mauricio Macri dio libertad de acción a su bloque para que habilitara el tratamiento de los diferentes proyectos de despenalización.



"La vida humana es un don", comienza diciendo el texto que habla de la belleza del amor y la paternidad y contempla también los casos en que la concepción es fruto de una violación para luego preguntarse: "La pregunta humana y ética es: ¿hay que optar por una vida y eliminar a otra?".



"La eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados", continúa.



Respecto al tratamiento legislativo de la despenalización, la Iglesia sentenció: "Hace unos años con la sanción de la Ley "Asignación Universal por Hijo", el Honorable Congreso de la Nación demostró una vez más en su historia republicana un alto grado de sensibilidad humana a favor de la familia y de la vida de los niños y jóvenes más pobres. ¿No se podrá continuar por ese camino legislativo?".



En este sentido, llamó a reforzar la educación sexual integral de la ciudadanía y a reconocer la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción.



A su vez, instó a un diálogo democrático y sin violencia en el que se escuchen las distintas voces. "Junto con todos los hombres y mujeres que descubren la vida como un don, los cristianos también queremos aportar nuestra voz, no para imponer una concepción religiosa sino a partir de nuestras convicciones razonables y humanas", concluyen.



En tanto, el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, afirmó este viernes que la Iglesia Católica tiene una posición "clara y precisa" en contra del aborto, aunque se mostró abierto "al debate" sobre el tema sin "fundamentalismos religiosos".



"Ante temas sociales particulares como la pobreza o la desocupación, en el marco católico puede haber soluciones distintas de acuerdo con las particularidades de cada uno. Sin embargo, en cuanto a la defensa del cuidado de la vida no nacida y del aborto la postura es clara para nuestra perspectiva", indicó el religioso a radio Télam.



"Está en nosotros confrontarlo y defenderlo sin actitudes de violencia, ni con fundamentalismos religiosos", aseveró Mestre ante las versiones de que el Congreso podría debatir una ley que legalice el aborto.



El obispo recordó que se trata de "un tema importante, y para los miembros de la Iglesia la mirada es clara: cuidar las dos vidas, la de la mujer y la del niño".



"Vivimos en una sociedad pluralista, donde sabemos que hay otras opiniones, otras formas de pensar. Hay que tener la capacidad de abrirse al debate y argumentar", afirmó.



Asimismo, recordó que la postura de la Iglesia además de "la concepción religiosa, también está basada en aportes científicos que obviamente podemos discutir y confrontar, sin violentar con otros sectores que tienen otras perspectivas y aportan datos que podemos llegar a discutir".