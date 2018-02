Zaffaroni: "Me preocupa que pueda pasar algo parecido al 2001"

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, volvió a cuestionar este viernes al Gobierno por el endeudamiento externo, al señalar que "a fines de 2019" se va a acumular una deuda de "250 mil millones de dólares", e insistió en que "puede pasar algo parecido al 2001".



A su vez, el jurista volvió a negar que con esas declaraciones promueva una salida anticipada del presidente Mauricio Macri: "No hay nadie capaz de desestabilizar el actual Gobierno. No quiero que pase", afirmó.



La semana pasada, Macri cuestionó a Zaffaroni por hablar del fin anticipado de su Gobierno y llamó a "abandonar definitivamente la intolerancia", al tiempo que el Gobierno impulsó un pedido para que sea excluido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte (CIDH).



Días después, el Presidente también apuntó contra el magistrado cercano a la ex presidenta Cristina de Kirchner cuando ratificó su defensa del policía Luis Chocobar y consideró que a los jueces que confirmaron el procesamiento del uniformado "seguro que Zaffaroni los llamó para felicitarlos", en alusión a su postura "garantista".



"En vez de responderme sobre la deuda, el Presidente me habla de Chocobar. Sobre el caso no abrí juicio, lo único que dije fue que dejen investigar a la Justicia. Es una clara maniobra distractiva", remarcó el ex ministro de la Corte en declaraciones a radio Cooperativa.



En tanto, Zaffaroni volvió a cuestionar la política de endeudamiento externo: "Tengo miedo que pase nuevamente lo del '82 o el desastre del 2001. No debe haber más muertos, nunca más violencia como resultado de la crisis económica", indicó.



En ese sentido, dijo que "una economía no puede seguir al infinito pidiendo créditos" y advirtió que actualmente en la Argentina "por cada segundo la deuda se incrementa en 1.000 dólares".



"Al nivel que vamos contrayendo deuda externa en dólares, alcanzaríamos a fines de 2019 la suma de 250 mil millones de dólares de deuda que vamos a tener que pagar todos. Con el sistema recesivo que tenemos, lo va a pagar el que va a comprar un litro de leche o un kilo de pan", planteó.



Y agregó: "Nunca tuvimos una deuda de 250 mil millones de dólares, esto no puede seguir de esta manera. Si estoy equivocado que algún economista me lo diga".



Por último, Zaffaroni sorprendió al elogiar la política de seguridad porteña de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta: "Algunas cosas las hicieron bien. En los últimos dos años los homicidios en la Ciudad de Buenos Aires bajaron un 25 por ciento. No sé cómo lo hicieron pero en este momento no hay ningún pico de delito" señaló.