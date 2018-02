Cambiemos dice que el debate sobre la despenalización del aborto "lo instaló la opinión pública"

El senador de Cambiemos y presidente nacional del PRO, Humberto Schiavoni, consideró que es "sano que se pueda debatir" sobre la despenalización del aborto y aseguró que "el tema lo instaló la opinión pública".



Schiavoni reiteró que el oficialismo no presentará un proyecto propio, al tiempo que destacó que "no tiene que ver con tapar otros temas" y agregó: "Había una necesidad de instalar un debate que había quedado clausurado durante mucho tiempo".



"Pensamos que es sano que se pueda debatir y buscar alternativas que contemplen las distintas motivaciones", indicó el senador nacional por Misiones en diálogo con FM Milenium.



Por otra parte, aseguró que "no tiene que ver con tapar otros temas", como sugirió un sector del kirchnerismo y del PJ luego de que el oficialismo dejara trascender que habilitaría el debate.



Según Schiavoni, el tema se puso sobre la mesa porque "está en la agenda pública y es sano que se pueda debatir y llegar a consensos razonables, sobre la base de escuchar a todos".