Barañao, a favor de la despenalización del aborto y de la "igualdad de derechos"

El ministro de Ciencia e Innovación Productiva, Lino Barañao, se pronunció este sábado "a favor de la despenalización del aborto", al considerar necesario "dar igualdad de derechos" entre "las mujeres que tienen poder adquisitivo y las que no" para practicarse un aborto.



"Estoy a favor de la despenalización, pero no del aborto como método anticonceptivo", afirmó Barañao en declaraciones a Radio con Vos.



En sus declaraciones de hoy, Barañao indicó que "hay que bregar como meta última por métodos efectivos de control y más educación, pero en el ínterin hay una profunda asimetría entre las mujeres que tienen poder adquisitivo y las que no, para hacerse un aborto".



En ese marco, subrayó que "el aborto ocurre más allá de la ley, y hay que tener en cuenta en qué condiciones se hace y dar una igualdad de derechos".



"Lo que no es concebible es que hoy en día haya quien esté en contra del aborto y en contra de la educación sexual y de la anticoncepción", agregó el ministro al atribuir esa postura a una "visión religiosa que atrasa".