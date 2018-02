Gerardo Martínez ratificó que buscarán reemplazar al triunvirato de la CGT y no excluyó a Moyano

El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, ratificó este sábado que el triunvirato que encabeza la CGT "cumplió una etapa" y que se convocará a un congreso para elegir una nueva conducción, de la cual no excluyó al líder camionero, Hugo Moyano.



Martínez se expresó así luego de la movilización que encabezó Moyano el último 21 de febrero, a la cual no asistieron los gremios de los sectores denominados como "independientes", donde confluyen la UOCRA, UPCN y Obras Sanitarias, y "los Gordos", donde se ubican Alimentación, Comercio y Sanidad.



En declaraciones a Radio Con Vos, el líder del gremio de la Construcción se pronunció a favor de "tratar de convocar a un nuevo congreso normalizador para dentro de unos meses, porque este ciclo del triunvirato requiere barajar y dar de nuevo".



"Esta conducción cumplió una etapa", sentenció el referente sindical, quien al ser consultado respecto de si Moyano podría tener un lugar entre las nuevas autoridades de la CGT, afirmó: "Por supuesto que hay lugar".



Además, sostuvo que el nuevo esquema de conducción de la central gremial puede "ser de un solo secretario general, puede ser de dos, de tres o de cuatro, lo que la realidad determine en el desarrollo de la estrategia, no en el tacticismo pragmático".



Respecto de la ausencia de los "independientes" y "los Gordos" en la movilización convocada por Moyano, el secretario general de la UOCRA afirmó que son "respetuosos" de la movilización "pero no fue debatido, no hubo consenso en los distintos sectores de la CGT".



En este sentido, evitó responder a los dichos del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, que calificó a los dirigentes que faltaron de "cagones", y sobre esto manifestó: "Yo respeto y quiero mucho a Pablo, tiene su liderazgo, es el segundo del papá, así que me parece que nos vamos a sentar a conversar".



"Lo que decimos es que la protesta por la protesta no tiene sentido si no va acompañada por una propuesta y una mesa de diálogo. Es importante que el Gobierno entienda que tenemos que institucionalizar la mesa de diálogo con el sector productivo y los trabajadores", agregó.



No obstante, Martínez señaló que "hay que destacar que ha sido en paz, ordenada, eso es para aplaudir".



Por otra parte, se mostró receptivo a la propuesta de incluir en la CGT a referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), al afirmar que "hay millones que quieren trabajar y no consiguen trabajo, por tanto el movimiento sindical tiene que asumir un compromiso solidario".



"Está la obligación de tener una alianza estratégica con esos compañeros y que en el reclamo que nosotros llevamos se incorporen los pedidos que ellos están haciendo", sostuvo Martínez.