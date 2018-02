El economista que incomodó a Dujovne: "Una offshore solo se abre para evadir o lavar"

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne culminó el viernes un viaje por España para buscar inversores y promover el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. No obstante, durante el último día de su viaje por el país europeo, el titular de la cartera de Hacienda se vio importunado por una pregunta del catedrático Jorge Fonseca, quien le preguntó "¿cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio offshore?".



"La offshore solo sirve para operar con dinero oscuro", remarcó Fonseca en una entrevista que le concedió al diario Página/12 tras el cortocircuito con Dujovne del último viernes. Y si bien el funcionario del gobierno de Mauricio Macri no respondió a su pregunta, el catedrático de la Universidad Complutense explicó que la economía offshore es "centralísima" para que funcione la especulación financiera.



"A diferencia de lo que ocurría en el gobierno anterior, mi patrimonio está perfectamente declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción", fue la explicación que Dujovne esgrimió.



Cabe recordar que distintos funcionarios del gobierno fueron cuestionados por participar en sociedades offshore y que el caso más reciente es el de Valentín Díaz Gilligan, el subsecretario general de Presidencia que debió renunciar cuando trascendió que había sido testaferro en una cuenta offshore radicada en Andorra. Y que también está cuestionado el ministro de Finanzas Luis Caputo.



Consultado sobre por qué decidió hacerle esa pregunta al ministro de Hacienda, Fonseca respondió: "Quizás porque en Europa, y particularmente en España, la percepción sobre las empresas y las cuentas offshore es más dura. El presidente Mauricio Macri parece haber logrado instalar en la opinión pública que se trata de una cuestión normal".



Asimismo, agregó que "en todo el mundo los que no tenemos actitudes cómplices con la corrupción sabemos que una persona abre una offshore solo para evadir impuestos o lavar dinero". Y remarcó que si un ministro tiene o tuvo una offshore "significa que opera u operó con dinero oscuro".



En tanto, dijo que Dujovne no puede decirle a los españoles que inviertan si tiene patrimonio declarado en el exterior. "Pongámoslo así: si un residente en la Argentina, sea ministro o no, tiene dinero invertido en el extranjero, en la economía real, uno podría decirle que sería deseable que hiciera esa inversión en la Argentina. Podría tener propiedades en el exterior. ¿Por qué no compra propiedades en la Argentina? El punto es que para eso no hace falta ninguna offshore. Pero el ministro Dujovne tiene o tenía una offshore situada en el estado de Delaware. ¿Sabe qué dicen los expertos en finanzas? Que más que un estado, Delaware es una dirección postal", sostuvo el economista.



Y añadió: "Es grave el tema de los paraísos fiscales, porque a veces hay dinero de un funcionario y a veces se mezcla dinero que lava El Chapo Guzmán, el capo narco. Y no estoy diciendo que los funcionarios sean narcotraficantes. Estoy diciendo que acuden a los mismos lugares que otra gente dedicada a actividades ilegales".



Según el catedrático, las empresas offshore son "centralísimas" en el mundo de las operaciones de especulación financiera.



"La especulación es el uso del dinero para ganar más dinero. Por ejemplo, especular con los precios futuros del petróleo o de la soja de acuerdo con estimaciones climáticas o políticas. Son mercados no regulados, que en general están fuera de las Bolsas. Timbas. Una timba mundial que es varias veces mayor que el Productivo Bruto Interno del planeta entero", concluyó.