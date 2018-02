Horror en Junín: hallaron muerta a una niña de 11 años que estaba desaparecida

Una nena de once años, que era buscada por su familia en Junín tras permanecer cuatro horas desaparecida, fue hallada muerta en una finca cercana a su casa y el dueño de esa vivienda quedó detenido como principal sospechoso del crimen.



La niña, identificada como Camila Borda, fue encontrada sin vida amordazada y atada en una bañera de en un piso superior de la vivienda ubicada en el barrio Ricardo Rojas de esa ciudad bonaerense, frente a la casa de la familia de la menor.



Los investigadores sospechan que habría sido ahogada o ahorcada, trascendió.



Como reacción frente al salvaje asesinato, los vecinos prendieron fuego un auto y atacaron la vivienda en donde la policía descubrió el cuerpo de la nena.



Antes el macabro hallazgo, el cuidador de la casa en la que Camila fue encontrada sin vida había sido consultado por el paradero de la joven pero aseguró que no sabía nada.



No obstante, alrededor de las 16:00, cuando ya se llevaban cuatro horas de búsqueda, un grupo de amigos de la nena reconocieron su bicicleta en la puerta del lugar, por lo que efectivos policiales ingresaron a la vivienda por la parte superior y se encontraron con el cuerpo, informaron medios locales.



El principal sospechoso es el dueño de la vivienda donde apareció el cuerpo de la niña. Fue detenido.



La familia había denunciado su desaparición durante la mañana de este domingo y en ese lapso habían montado una campaña en las redes sociales para que los ayudaran con algún dato sobre su paradero.



Indignados por el crimen, los vecinos reaccionaron con violencia en los alrededores de la vivienda donde fue encontrada Camila, apedreando la casa del sospechoso y prendiendo fuego un patrullero.



Ante esa situación tuvieron que presentarse efectivos del Comando Patrullas y Grupo Gad y también se acercó al barrio el titular de la Jefatura Departamental, Walter Feletto, y los oficiales mayores de la policía local junto con el fiscal Sergio Terrón.