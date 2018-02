Wall Street arrancó la semana con fuertes ganancias

Wall Street volvió a cerrar con fuertes ganancias y el Dow Jones de Industriales avanzó un 1,58 % gracias a la estabilización del rendimiento de los bonos del Tesoro, que le permitió recuperar parte de sus últimas pérdidas.



El principal indicador de la bolsa de Nueva York se disparó casi 400 puntos (399,28) hasta 25.709,27 enteros, y el selectivo S&P 500 progresó un 1,18 % o 32,30 unidades, hasta 2.779,60.



El índice compuesto Nasdaq, en el que cotizan las principales empresas tecnológicas, subió un 1,15 % o 84,07 enteros, hasta 7.421,46 puntos, impulsado por el grupo conocido como "FAANG": Facebook (0,89 %), Amazon (1,46 %), Apple (1,98 %), Netflix (2,88 %) y la matriz de Google, Alphabet (1,51 %).



Se trata de la tercera sesión consecutiva en positivo para el Dow y, según CNBC, Wall Street alcanzó su nivel más alto desde el 1 de febrero, previo a la etapa de correcciones y posterior al último triplete, el 26 de enero, cuando el Dow logró 26.616,71 enteros.



El parqué neoyorquino apostó decididamente por las compras a medida que se estabiliza el rendimiento de los bonos del Tesoro, que en sus papeles a diez años se situaba en 2,862 % al cierre de la bolsa, por debajo de la barrera del 2,95 % de la semana pasada.



Los inversores no dieron mucha importancia a la bajada de un 7,8 % en las ventas de casas nuevas en EEUU, dato conocido este lunes, y ya tienen la mirada puesta en la intervención que hará mañana el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante el Congreso.



Por sectores, los mayores avances corrieron a cargo del tecnológico (1,51 %) y el industrial (1,21 %), seguidos por el de bienes de consumo no cíclicos (1,07 %) y el financiero (1,01 %), y solo cedió el de las empresas de servicios públicos (-0,19 %).



Entre los treinta valores del Dow Jones, encabezaban las ganancias Cisco (3,09 %) y 3M (3,00 %), por delante de Intel (2,89 %), American Express (2,87 %) y Walt Disney (2,39 %). La única que retrocedía en ese grupo era Coca-Cola, un 0,02 %.



General Electric se recuperó y cerró un avance del 1,10 %, aunque sus títulos cotizaron en mínimos de 8 años hoy tras anunciar el viernes que puede ser objeto de una acción legal por parte de la justicia estadounidense a causa de la venta de préstamos de alto riesgo.



En otros mercados, la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años caía a 2,864 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,2316 dólares.



• Bolsas europeas



Las bolsas europeas cerraron al alza en un mercado animado antes de las esperadas intervenciones esta semana de los presidentes de los bancos centrales europeo y estadounidense.



La bolsa de Londres terminó la sesión con alza de 0,62%, donde el índice FTSE-100 de los principales valores ganó 45,17 unidades para terminar en 7.289,58 puntos. Fráncfort ganó 0,35% y el índice Dax escaló 39 unidades a 12.527,04 puntos.



El mercado bursátil de París terminó con alza de 0,51% y el índice CAC 40 aumentó 26,89 puntos a 5.344,26 unidades. Mientras que la bolsa de Madrid subió 0,81% a 9.900,02 puntos; y la de Milan cerró con alza de 0,15% y el índice FTSE Mib quedó en 22.706 puntos.



• Tokio



El índice Nikkei de la bolsa japonesa escaló el lunes hasta su mayor nivel en tres semanas, gracias al buen desempeño de la mayoría de los sectores bursátiles de Tokio y al aumento de la confianza de los inversores después de las fuertes ganancias registradas en Wall Street.



El Nikkei finalizó la sesión con un incremento de 1,2% a 22.153,63 puntos, luego de tocar previamente los 22.226,53 puntos, un máximo no visto desde el 7 de febrero.



Entre las empresas destacadas, Ube Industries Ltd anotó la mayor ganancia porcentual en el Nikkei al subir un 4,75%, mientras que por el contrario las acciones de Tokai Carbon Co Ltd sufrieron la baja más pronunciada, al perder un 4,41%. De los 33 subíndices de Tokio, 31 registraron alzas, lideradas por el segmento de farmacéuticas.



En general, las ganancias del mercado japonés se vieron limitadas por la cautela de los inversores en torno al primer testimonio ante el Congreso estadounidense que ofrecerá el martes el nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.