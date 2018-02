Macri dio "libertad de conciencia" a sus legisladores en el debate sobre el aborto

El presidente Mauricio Macri recibió a los diputados y senadores nacionales de Cambiemos en la residencia de Olivos. "Estoy a favor de la vida, pero no se lo impongo a nadie", dijo sobre el debate para despenalizar el aborto y les dio "libertad de conciencia" para una eventual votación del proyecto.



Macri animó a debatir "a fondo" la despenalización del aborto y mostrar a la sociedad que en el oficialismo "conviven las dos posturas y se respeta al otro".



El jefe de Estado reiteró ante los diputados y senadores su postura en torno a dar libertad de conciencia a los legisladores para que participen en el debate sobre el aborto, pero también reiteró que está "a favor de la vida", detalló a Télam uno de los presentes en la reunión.



Macri y el casi centenar de legisladores del oficialismo se tomaron primero una foto grupal y, luego se reunieron para escuchar el breve mensaje del Presidente.



Además del tema casi excluyente del aborto en la agenda parlamentaria, Macri les pidió que el Congreso recupere el protagonismo en este año legislativo, que se incrementen las iniciativas y se den los debates con seriedad apostando al consenso.





También participaron del encuentro la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, entre otras autoridades.







Tal como publica hoy Ámbito Financiero, buena parte del discurso de Macri estará centrado en marcar pautas para alcanzar la meta inflacionaria de 15% para este año, estrategia que incluye encorsetar las negociaciones paritarias para que los aumentos salariales no estén por encima de ese porcentaje y no se sume esta vez la cláusula gatillo.



El otro gran tema que centrará el inicio del año legislativo es el aborto legal y gratuito, cuyo tratamiento habilitó el Gobierno, aunque su destino es incierto. Como publicó ámbito.com el fin de semana, los bloques aplicarán "libertad de conciencia" para sus legisladores y no habrá posturas unificadas.







• Apertura de sesiones



El Poder Ejecutivo Nacional formalizó hoy la convocatoria a la apertura del 136° período de sesiones ordinarias del Congreso para el jueves próximo. Así lo hizo mediante el decreto 154/2018, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



"Señálanse las 11:00 horas del día 1° de marzo próximo para la solemne apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación", ordena la medida. La del jueves será la tercera Asamblea Legislativa que encabezará Macri desde su asunción.



De acuerdo a lo adelantado por fuentes oficiales, el discurso del jefe de Estado se extenderá por alrededor de 40 minutos, en los cuales ratificará el rumbo económico del país y reforzará su compromiso para reducir la pobreza y crear empleo. Antes de que Macri hable ante los legisladores, la vicepresidenta Gabriela Michetti abrirá a las 10 la ceremonia.