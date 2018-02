Sandleris: "Lo difícil es bajar la inflación sin que colapse la actividad económica"

El jefe de gabinete del ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, aseguró que "lo difícil no es bajar la inflación sino hacerlo sin que genere un colapso en la actividad económica" y que es un objetivo prioritario para el Gobierno "que se está logrando".



"El año pasado fue muy especial, la economía creció y al mismo tiempo bajó el déficit fiscal, el gasto público y los impuestos", indicó el funcionario y enfatizó "hace 100 años que no se lograban estas cinco metas juntas en un año".



Sandleris consideró que el tema de la inflación debe analizarse en perspectiva. "El año pasado la inflación fue del 24,8%, la más baja del 2011 y menor que el 2016 que fue cerca del 38%. Entonces, lo que se advierte es una rebaja importante de casi 14 puntos. La meta de este año es del 15%, y es una baja de casi 10 puntos porcentuales", detalló.



Continuó: "cuando en diciembre se cambiaron las metas y era 10% la meta para este año y la elevamos a 15% era porque nos parecía que no era cumplible, y esta meta del 15% definitivamente lo es. Hay un consenso bastante generalizado entre economistas que la inflación de este año será bastante menos de lo que fue el año pasado. En el REM del BCRA, los consultores dicen que la expectativa de inflación para 2018 será mucho menor con respecto al año pasado. Lo mismo pasará con el crecimiento, la economía se expanderá más que el año anterior que, a su vez, creció más que en 2016".



El funcionario enfatizó que "la inflación todavía es alta y la Argentina tiene que llegar la inflación de un dígito como tienen todos los países del mundo, no hay ningún motivo para que no sea así, tenemos que llegar a un dígito de inflación pero ese proceso es gradual".



Consultado por el tema de paritarias, el jefe de gabinete indicó que las negociaciones dependen de la realidad de cada sector, en algunas áreas con mucha ganancia de productividad se puede llegar a un acuerdo por encima del 15% pero otras estarán más complicadas".