Nueva reunión entre Gobierno y docentes nacionales (no se habló de salarios)

Los ministros Alejandro Finocchiaro (Educación) y Jorge Triaca (Trabajo) ratificaron junto a los titulares de los sindicatos docentes nacionales de UDA, AMTE y CEA el acta acuerdo rubricada semanas atrás en la que se prevé garantizar el fondo compensador educativo para las provincias, aumentar el valor percibido por material didáctico y la discusión en comisiones sobre capacitación e ingreso a la carrera docente. En el encuentro no estuvo CTERA y tampoco se habló sobre salarios.



Tras la reunión realizada en el Ministerio de Trabajo junto a Sergio Romero (UDA), Fabián Felman (CEA) y Sara García (AMET), Finocchiaro señaló que "este encuentro confirma una vez más por parte del Gobierno y de los gremios, que el único camino para resolver los problemas de la educación es el diálogo".



Sobre las paritarias docentes, consideró: "Entiendo que ya hay dos provincias que cerraron, una es Misiones y la otra es Salta, y que todas las demás jurisdicciones están hablando, pero la cuestión salarial debe ser tratada en cada provincia y no a nivel de Nación".



Ante la posibilidad de que Ctera -el cuarto gremio con representación a nivel nacional que rechazó la invitación a la reunión- convoque a un paro en el inicio del ciclo lectivo, Finocchiaro afirmó: "Cualquier decisión que implique dejar a los chicos sin clases cuando todavía se puede seguir dialogando es extrema".



A su turno, Romero manifestó que el acta firmada el 6 de este mes y homologada "es muy importante para la docencia argentina porque se va a incrementar el item de material didáctico y además se acordó que el fondo compensador educativo continúa con la asistencia financiera de Nación para las provincias que no pueden pagar los salarios de los maestros".



Romero explicó que en el ítem por material didáctico que perciben los docentes durante 10 meses, ahora se pagarán 210 pesos durante los 12 meses mientras que el año pasado se pagó $110 los primeros cinco meses y los otros cinco se aumentó a $210.



Desde el Ministerio de Educación recordaron que el 17 de enero último el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 52/2018 que modificó la reglamentación del artículo 10 de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo, que estableció un piso de condiciones salariales equivalentes al salario mínimo vital y móvil más 20% para todo el país.



Luego, Finocchiaro convocó el pasado 6 de febrero a los gremios a la mesa de convenio marco en la cual se acordó un acta que tiene como objetivo "recuperar el verdadero espíritu de la ley de Financiamiento Educativo", según destacaron a través de un comunicado.