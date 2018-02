El dólar moderó tendencia alcista y subió dos centavos a $ 20,50 en una plaza atenta a la Fed y al BCRA

El dólar subió dos centavos este martes a $ 20,50, su nuevo récord histórico, según el promedio de ámbito.com en bancos y casas de cambios de la city porteña, en medio de la expectativa de los inversores por el anuncio de la tasa de política monetaria que realizó el Banco Central tras el cierre del mercado.



De esta manera, el billete acumula una alza de 22 centavos en las últimas dos ruedas.



En tanto, en el mercado mayorista de bancos, la divisa subió cinco centavos a $ 20,26, un nivel nunca visto, y acumuló su quinta alza consecutiva. El Banco Nación, sin embargo, cerró el tipo de cambio mayorista a $ 20,20 vendedor para la transferencia y el billete a $ 20,45 vendedor.



Asimismo, el comunicado de la Fed ratificando el proceso de suba gradual de las tasas de interés también contagió al mercado local que respondió con un mayor interés por dolarizar portafolios de inversión alimentando una demanda que impactó en la cotización.



La demanda por cobertura y las necesidades propias de cada fin de mes también volvieron a ejercer el dominio en el desarrollo de las operaciones haciendo que el tipo de cambio se mantuviera en los máximos históricos desde la salida de la convertibilidad. El volumen operado fue de u$s 721 millones.



Terminada la rueda, la autoridad monetaria definió mantener la tasa de referencia en el 27,25%, por segunda reunión consecutiva, en momentos en que la inflación de febrero "se ubica por encima de los valores de enero y del último trimestre de 2017".



Los mínimos se anotaron en los $ 20,13 cuando a media mañana algunos ingresos desde el exterior desarmaron la presión inicial que había generado una apertura en los $ 20,24. Luego, los precios se mantuvieron algo estabilizados sin poder volver a los valores del arranque hasta bien entrado el último tramo del día. La recuperación de la demanda y puntuales operaciones vinculadas con el cierre de febrero impulsaron una recuperación del tipo de cambio que tocó máximos esporádicos en $ 20,28 para después descender al nivel del cierre.



Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "el piso situado en los $ 20 alcanzado sobre el fin de febrero luce ahora algo más sólido y aleja las chances en el corto plazo de volver a los niveles previos, que lucían bastante distantes de los máximos que en su oportunidad justificaron la intervención oficial en el mercado de cambios".



El tipo de cambio de la divisa de referencia, que fija el BCRA (C.3500), quedó establecido a $ 20,16, el que será utilizado en la suscripción de los bonos en pesos ajustados por inflación entre este martes y el miércoles, con vencimientos en 2020 y 2023 (Bonos ajustados por CER) anunciada por el Ministerio de Finanzas.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó levemente a la baja a un promedio del 25,75% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 234 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las Lebac en el circuito secundario se operaban al plazo de 22 días a 26,53% TNA, y la de 267 días al 25,05% TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 1.074 millones, más del 60 % se operó en "roll over" de febrero a $ 20,30 a marzo a $ 20,61 con una tasa implícita de 17,98% TNA y el plazo más largo fue mayo, que cerró a $ 21,345 a una tasa del 22,25% TNA.



En la plaza paralela, a su vez, el blue se mantuvo estable a $ 20,40, por debajo del oficial, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" restó un centavo a $ 20,31.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 312 millones hasta los u$s 61.812 millones.