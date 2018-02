Menem: "En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción"

Tras un largo período sin dar entrevistas, el expresidente Carlos Menem habló con la cadena CNN y dijo que "en todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción".



"Los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esa investigación. En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción", señaló Menem.



Sobre el gobierno de Mauricio Macri, quien estuviera a cargo del Ejecutivo entre 1989 y 1999 fue pesimista: Por lo que uno ve, lee y estudia, evidentemente estamos en una situación no muy buena. Tenemos serios problemas que todavía no se solucionan. Por ejemplo, el tema de la inflación".



No obstante, el riojano fie más duro con Cristina de Kirchner cuyas presidencias calificó con un "uno".



El senador nacional por La Rioja ratificó que la muerte de su hijo "Carlitos", ocurrida en marzo de 1995, fue un "asesinato". "Yo hubiera preferido que me maten a mí y, sin embargo, en plena juventud matan a mi hijo. Fue muy doloroso, tremendamente doloroso".



"No sé cuántos años más viviré pero hasta la tumba voy a seguir siendo peronista. ¿Cuántas veces mataron al peronismo? Muchas y sin embargo resurge de sus cenizas, como está ocurriendo ahora, y en las próximas elecciones el peronismo va a volver a triunfar", aseguró de cara a 2019.