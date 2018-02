Sola: "En política hay que ir con todos o con la mayoría de los que se puede"

El diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá reveló que mantuvo un encuentro a solas con el líder de su partido, Sergio Massa, para hablar sobre la unidad del peronismo de cara a las elecciones de 2019. Aunque no confirmó las ambiciones del excandidato a senador nacional, deslizó que el camino para enfrentar a Cambiemos será la apertura de un diálogo con otros dirigentes.



"Voy a tratar de que las posturas o acciones (que se tomen) no sean solitarias, sino que puedan estar en coherencia dentro del paraguas del Frente Renovador. Si uno está dentro del lugar actúa con coherencia y trata de decir lo que piensa. Hay posturas que hago públicas y otras que están adentro mío y son muy fuertes", afirmó Solá en diálogo con Radio 10.



En esa línea, el legislador minimizó una reciente declaración suya a FM La Patriada, donde aseguró que Massa "va a tener que sumarse a la unidad del peronismo", junto al kirchnerimo, el randazzismo, bossioismo, gobernadores, intendentes y otras expresiones políticas contrarias al Gobierno. "Quedó como una exigencia o una presión, pero no fue ni una exigencia ni una presión. Dije que quizás (va a tener que sumarse) en un futuro. Yo no presiono para nada, mi idea es no trabajar solo, no pensar en llevar posiciones solo porque en política hay que ir con todos o con la mayoría de los que se puede", aseveró el exgobernador bonaerense, quien ya anunció que no volverá a candidatearse para ese cargo. "Hay que dejar lugar a los jóvenes", indicó.



En el marco de diálogos entre representantes opositores, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, no descartó en las últimas la posibilidad de ir a "una gran PASO nacional" para unificar a la oposición en 2019, mientras que su par del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner, consideró que el PJ "tiene que ser la columna vertebral de un proyecto frentista".



En la misma charla radial, Solá analizó la guerra sin cuartel que protagonizan Mauricio Macri y Hugo Moyano y aventuró que habrá más enfrentamiento. "Tuvieron relaciones muy estrechas durante muchísimos años, pero representan cosas muy diferentes. Macri puede endeudar al pías y hacer un gobierno de CEO's, con una economía donde lo financiero es lo primordial, pero Moyano sabe defender a su gremio y poner gente en la calle, aunque eso no garantiza que después se cree alrededor de Moyano una corriente que vaya más allá de lo sindical", señaló.



Para el diputado del FR, donde milita Facundo Moyano, la aparición del líder camionero "muestra la no aparición de otros" dirigentes en el plano sindical. "Respeto esa capacidad de protesta que tiene y muchísima gente que fue a la movilización fue movida por su ánimo opositor y lo que pasa con la economía argentina", consideró.



Por último, fue consultado por los insultos contra el Presidente se repiten cada fin de semana en los estadio de fútbol, como ya ocurrió San Lorenzo, River Plate, Independiente, Lanús, All Boys y Huracán. "No sé quién lo empieza, pero sí sé que prende, y cuando prende es porque la gente está enojada. Y en el fútbol el enojo no se manifiesta con un 'Iturralde, compadre, la cosa está que arde', como decía Clemente, sino que se utilizan malas palabras y lamentablemente es así. Muchos se rasgan las vestiduras por las malas palabras pero es el lenguaje tribunero. No creo que las cosas sean totalmente espontáneas, nunca o creí, pero hay cosas que prenden y que no, esta prendió. Y prendió porque a la gente no le alcanza la guita", sentenció.