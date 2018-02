Ante el Congreso, Powell enfatizó que la Fed mantendrá suba "gradual" de tasas

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo este martes ante el Congreso estadounidense que la Fed se mantendría en una senda de incrementos graduales de las tasas de interés, pese a los estímulos provenientes de exenciones tributarias y gasto público.



Los miembros de la Fed anticipan tres alzas a los tipos este año y Powell, en declaraciones preparadas para la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, no sugirió que el ritmo deba acelerarse, aun cuando "factores favorables" de los estímulos del gobierno y de una economía mundial más fuerte apoyen la recuperación económica de Estados Unidos.



"(La Comisión Federal de Mercado Abierto) seguirá apuntando a un equilibrio entre evitar un sobrecalentamiento de la economía y llevar la inflación de los precios a un 2 por ciento sobre una base sostenida", dijo Powell en su primer testimonio sobre política monetaria ante el Congreso como jefe de la Fed.



"Algunos de los factores adversos que la economía estadounidense enfrentó en años previos se han convertido en factores positivos", declaró Powell, destacando los recientes cambios de política fiscal y la recuperación económica global.



Pero "la inflación sigue debajo de nuestro objetivo de largo plazo de 2 por ciento. En la opinión (de la Comisión Federal de Mercado Abierto), incrementos graduales adicionales en las tasas de los fondos federales promoverán de la mejor forma el logro de nuestros dos objetivos".



El testimonio envió la primera señal de Powell como jefe de la Fed, de que la masiva reforma impositiva y el plan de gastos del gobierno que lanzó la administración del presidente estadounidense Donald Trump no llevarán a ningún cambio inmediato hacia un ritmo más veloz de alzas de tasas.



"Gradual" ha sido la palabra clave desde que la Fed comenzó a subir sus tasas bajo la predecesora de Powell, Janet Yellen, a fines de 2015.



Se prevé que la Fed apruebe su primer aumento de tasas del 2018 en su próximo encuentro de política, en marzo, cuando también ofrecerá nuevas proyecciones económicas y Powell sostendrá su primera conferencia de prensa.



• "PRESIONES DE VALORACIÓN"



El martes, Powell tiene programado presentar sus declaraciones ante la comisión de la Cámara, en una audiencia indicada para las 10 a.m. hora del Este de Estados Unidos (1500 GMT), seguida de preguntas de los legisladores.



Será la primera aparición pública como responsable de la Fed. En sus comentarios preparados para la audiencia, Powell marcó un tono que probablemente será bienvenido por la mayoría republicana en el panel, incluyendo promesas de "transparencia" y un guiño a las reglas de política monetaria que favorecen algunos de los legisladores.



"Estoy comprometido a explicar claramente qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo", dijo Powell.



Pero en sus comentarios y en un reporte de política monetaria emitido al Congreso por la Fed la semana pasada, también se aferró a un libreto seguro, sin mencionar ninguna de las nuevas iniciativas que algunos de sus colegas han impulsado, como una revisión del sistema de la Fed para manejar la inflación.



Ese reporte reconoció "presiones de valoración" en partes de la economía y notó el reciente regreso de la volatilidad a los mercados de acciones.



Pese a las crecientes tasas de interés de largo plazo y la reciente volatilidad del mercado, que han ajustado las condiciones financieras, Powell dijo que "no vemos esos acontecimientos como con un peso fuerte sobre el panorama de la actividad económica, el mercado laboral y la inflación".



En cambio, "el robusto mercado laboral debería continuar apuntalando el crecimiento de los ingresos familiares y el gasto del consumidor, un sólido crecimiento económico entre nuestros socios comerciales debería llevar a nuevos avances de las exportaciones estadounidenses y una buena confianza empresarial y un fuerte crecimiento de ventas probablemente continúen alentando la inversión empresarial", dijo.