Bolivia asegura que Argentina no pidió un convenio de "reciprocidad" para atención médica

El gobierno de Bolivia aseguró que no existe un pedido de convenio de reciprocidad con Argentina sobre asistencia médica, luego de que trascendiera un supuesto rechazo de la gestión de Evo Morales a una propuesta en esa línea.



La Cancillería boliviana, en un comunicado, subrayó que no ha recibido "ningún proyecto de convenio en materia de asistencia médica por parte del Gobierno argentino", sino simplemente "una nota verbal de la Embajada Argentina en La Paz como un planteamiento general sobre la intención de suscribir un convenio".



Esa intención fue traslada al Ministerio de Salud boliviano y fue respondida "haciendo referencia a la normativa vigente en nuestro país", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.



Este departamento aseguró que en una reunión celebrada ayer con la Cancillería boliviana, el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, "expresó disculpas al Gobierno de Bolivia por los inconvenientes ocasionados", tras ofrecer "explicaciones por el manejo mediático del tema".



El ministerio recalcó que "la parte argentina" no incluyó este asunto en una reunión bilateral entre ambos países el mes pasado en Bolivia.



Exteriores de Bolivia, no obstante, expresó su disposición a "analizar cualquier propuesta" al respecto, dentro del "buen nivel de diálogo y respeto que caracterizan a la relación bilateral entre ambos países".



Medios bolivianos destacaron informaciones sobre un supuesto rechazo de Bolivia a una petición de Argentina para que argentinos que residan o viajen al país sean atendidos en hospitales bolivianos y recíprocamente los bolivianos sean asistidos en el sistema sanitario argentino.



Ayer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que el Congreso debería debatir una ley por la cual se cobre por los servicios del sistema público de salud utilizados por extranjeros no residentes, al alegar que no existe una "reciprocidad" de parte de países vecinos, que cobran a los argentinos por usar sus servicios de salud.



"Hay casos en Bolivia y Chile que no dejan salir a los argentinos si no pagan, y en muchos casos nuestros consulados tienen que firmar garantías para pagar todas las prestaciones de salud", indicó Peña.