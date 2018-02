La OCDE alerta sobre caída de confianza en los gobiernos: "La situación en Argentina es peligrosa"

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alertó que "hay una declinación de la confianza en los gobiernos" que se constata a nivel mundial y remarcó que "la situación es peligrosa en Argentina".



"Hay una declinación de la confianza en los gobiernos y es una situación peligrosa porque tiene impacto sobre la democracia. Incluso es más peligrosa en Argentina, donde la confianza es menor que en los países de la OCDE y en otros países emergentes", detalló János Bertok, jefe de la División de Integridad en el Sector Público de la organización, durante el seminario sobre "Financiamiento Político" que tuvo lugar en Casa de Gobierno.



En los países más desarrollados, el derrumbe de la confianza se produjo después de la crisis financiera de 2008. En promedio, el 42% de los ciudadanos reportaron tener confianza en su gobierno nacional en 2016. Los que más confían son Suiza (82%), Indonesia (82%), India (73%), Luxemburgo (68%) y Noruega (66%). El especialista afirmó que las causas suelen tener que ver "con la política, pero también con la economía". Por otro lado, entre 2010-15 la tasa de ciudadanos latinoamericanos con poca o ninguna confianza en el gobierno subió de un 55% a un 65% aproximadamente, y tan solo un 36% de los jóvenes de la región confía en la transparencia de las elecciones.



De acuerdo a su experiencia, "la integridad de un gobierno es lo que más influye en la construcción de la confianza, y en segundo lugar la transparencia".



Destacó además los "significantes logros de los últimos años por la transparencia en el acceso a la información" en nuestro país, pero dijo que en ese escenario "son importantes las reglas de la financiación política" (a fin de año la OCDE tendrá listo un informe sobre la situación en el país).



En cuanto al desarrollo de las prácticas de financiación de los procesos electorales, señaló que a la Argentina "le falta coherencia si se comparan las políticas nacionales y provinciales, donde 19 provincias no requieren auditoría obligatoria del gasto, algunas tan importantes como Buenos Aires. Otro desafío es cómo se distribuyen los fondos públicos. El nivel de poder discrecional en Argentina es excepcional. Otro desafío es la informalidad, el manejo de dinero en efectivo es incomparable con el de otros países".



Bertok recordó que "solo hay otro país en el mundo que no penaliza la compra de votos y además el clientelismo no está prohibido como en Chile, Brasil o México, donde no se puede entregar cosas en época electoral y se prohíbe el uso de recursos públicos".



"El mensaje es transparencia e inclusión. La transparencia es fundamental para la percepción de la integridad de un gobierno, como también la información online y a tiempo", dijo, aunque concluyó que "si siguen habiendo subterfugios a lo largo del sistema, las innovaciones no tendrán impacto alguno".