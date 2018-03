La titular de Justicia Legítima renunció a la Cámara de Casación

La jueza María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la agrupación Justicia Legítima, presentó su renuncia a la Cámara de Casación Penal de la Ciudad para jubilarse a partir del 1 de abril próximo.



Garrigós de Rébori integraba -junto a una decena de pares- el tribunal creado en 2014 con el fin de descomprimir el trabajo de la Cámara Federal de Casación Penal (que dejó de atender causas por delitos ordinarios de jurisdicción porteña).



La renunciante camarista es la cabeza de Justicia Legítima, una agrupación que nació a fines del 2012 para diferenciarse de las asociaciones de jueces tradicionales, que apoyó la gestión y las reformas judiciales impulsadas por el gobierno kirchnerista, y que reivindica la "independencia" de los magistrados del poder económico y de los "grandes medios" de comunicación.



En los últimos años, Garrigós de Rébori expresó en varias oportunidades sus críticas a la Corte Suprema de la Nación: pidió la renuncia de tres de sus miembros por el fallo que benefició con el cómputo del 2 x 1 al represor civil Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por secuestros y torturas cometidos contra empleados del Hospital Posadas durante la última dictadura militar.



La referente de Justicia Legítima también cuestionó al máximo tribunal del país por haber rechazado un pedido para que fueran considerados crímenes de lesa humanidad las torturas recibidas por combatientes de Malvinas.



En el último año, a partir de las detenciones sin condena de ex funcionarios kirchneristas, la jueza entendió que se trata de un "problema del sistema, estructural" y advirtió: "No se puede poner en una sola persona el poder de investigar y acusar".



También, Garrigós de Rébori se manifestó en contra del traspaso al fuero federal de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman y defendió la pericia del Cuerpo Médico Forense, inclinada hacia la hipótesis del suicidio del fallecido funcionario judicial.



Fue además una firme defensora de la ex Procuradora kirchnerista Alejandra Gils Carbó y cuestionó a quienes impulsaban la remoción de la ahora ex jefa de los fiscales.



"Nadie tiene la autoridad suficiente (en el Poder Judicial) para exponerse y defender a magistrados que son acusados por el Poder político", reflexionó en los últimos meses Garrigós de Rébori.



En una entrevista del año pasado, Garrigós de Rébori recordó cuando -junto a su par Gustavo Bruzzone decidió la excarcelación de Omar Chabán- en la causa que investigaba la tragedia de Cromañón.



"Hubo manifestaciones públicas y el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salieron por televisión a criticar nuestra decisión y un miembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Casanova, nos pidió el juicio político", relató.



Ante ese cuerpo, Garrigós de Rébori y Bruzzone explicaron que los jueces "no podían ser cuestionados por el tenor de sus resoluciones" y que su fallo estaba "de acuerdo a derecho", en una audiencia en la que cerca de 400 magistrados colmaron la sala para expresarles su apoyo.



También el año pasado, había salido a pedir la renuncia de los tres jueces de la Corte Suprema que beneficiaron con el cómputo de 2x1 de su condena al represor Luis Muiña.



Pero pocas horas después se recordó que la jueza había votado a favor de aplicar el 2x1 a Raúl Guglielminetti, el espía del Ejército que operaba en el centro clandestino "Automotores Orletti".



La jueza renunciante también fue parte del intento del gobierno de Cristina Kirchner de apartar a Carlos Fayt de la Corte.



Meses atrás, junto a otras magistradas, Garrigós de Rébori se apartó de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), luego de que esa entidad distinguiera a la titular del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara Aurora De Langhe de Falcone.