El dólar cayó a $ 20,42 tras decisión del BCRA de mantener la tasa (pero en el mes subió 47 centavos)

La decisión del Banco Central de mantener la tasa de política monetaria el martes, sumada a la posibilidad de suscribir nuevos títulos públicos en pesos, llevó a los inversores a desprenderse de tenencias en divisas, lo que impactó directamente en el precio del dólar, que cayó ocho centavos este miércoles a $ 20,42, según el promedio de ámbito.com en bancos y casas de cambios de la city porteña.



Sin embargo, en el acumulado de febrero registró una suba de 47 centavos, en lo que fue su tercer mes consecutivo con incrementos.



El billete venía de alcanzar su récord histórico el martes, jornada en la que el Central (tras el cierre del mercado) dispuso dejar sin cambios la tasa de referencia en 27,25% por considerar que la inflación se mantiene por encima de lo esperado, por lo cual avisó que "extremará la cautela aguardando señales de desinflación".



En el mercado mayorista de bancos, la divisa perdió 12 centavos a $ 20,14 y cortó una racha de cinco alzas en fila. El Banco Nación cerró el tipo de cambio mayorista a $ 20,11 vendedor para la transferencia y el billete a $ 20,35 vendedor.



Desde el comienzo de la jornada el dólar comenzó a retroceder un par de centavos, debido a que los bancos, empresas e inversores salieron a tomar pesos para aprovechar la tasa de interés que el BCRA dejó sin modificar, y por ahora "sigue siendo un buen negocio", comentaron en la plaza.



Así, las necesidades de cobertura por el cierre de mes fueron atendidas por los ingresos desde el exterior en un escenario de menor tensión y presión sobre el tipo de cambio.



"Los operadores tenían un interesante menú para colocar sus pesos a tasas (Lebac y nuevos bonos del Gobierno), siendo importante vender los dólares lo antes posible para cambiar cuando su valor estaba por encima de $ 20,10, aunque bajó hasta un mínimo de $ 20,065, cuando al comienzo de la jornada se marcó $ 20,18", relató Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. Este procedimiento hizo el monto negociado trepara un 27% hasta los u$s 917 millones.



Recordemos que este miércoles Finanzas licitó dos títulos públicos en pesos, con vencimiento en 2020 y 2023. El bono más corto pagará el mayor rendimiento entre la capitalización mensual al 1,6012% o el capital ajustado por CER más una tasa del 4% anual. El segundo bono, con vencimiento en 2023, el capital estará ajustado por CER y pagará una tasa del 4% anual, detallaron desde Corsiglia y Cía.



Así las cosas, durante el segundo mes del año la moneda que cotiza en el MULC cerró con un aumento también de 47 centavos, un aumento bastante inferior al registrado en el primer mes del año ($ 1 o 5,3%).



En el primer bimestre de 2018 el valor del dólar aumentó un 7,8% respecto del precio de fines de diciembre pasado, un guarismo que se ubicó muy por encima de la inflación en el mismo período y que interrumpió una secuencia de ajuste inferior al del aumento del nivel de precios locales.



"Todas las miradas se trasladan ahora al segundo bimestre del año, un período que suele presentar una relativa mejora en el flujo de ingresos de los exportadores. Este factor que puede llegar a contribuir a moderar la fuerte tasa de ajuste que exhibió el dólar en los últimos tres meses y que dio pie a un cambio en las expectativas de ahorristas e inversores sobre su evolución en el resto del 2018", analizó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



• Otros mercados del dólar



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó levemente a la baja a un promedio del 25,5%. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 21 días a 26,7%, y la de 266 días al 25%.



En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 1.119 millones, de los cuales más del 50% se operó en "roll over" de febrero a $ 20,113 a marzo, a $ 20,50, con una tasa implícita de 22,6%. El plazo más largo pactado fue mayo, que terminó a $ 21,255, a una tasa del 22,48%. Los plazos bajaron un promedio de 12 centavos, acompañando la baja del spot.



En la plaza paralela, a su vez, el blue restó cinco centavos a $ 20,35 y terminó por debajo del oficial, aunque durante el mes anotó un avance de 40 centavos, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" restó 15 centavos a $ 20,16 (acumuló un alza de 46 centavos en el mes).



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 310 millones hasta los u$s 61.504 millones.