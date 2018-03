Rubinstein: "La salud no es gratuita, alguien la paga"

El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, afirmó que sistema sanitario argentino no es gratuito, sino que "alguien lo paga", al hacer referencia a la polémica generada con Bolivia por la atención médica de inmigrantes.



Rubinstein aseguró que "la Argentina ha sido un país con una enorme tradición en salud pública" y remarcó que "es parte de nuestra más sana tradición".



"Pero la realidad también es que la salud no es gratuita, alguien la paga. Si la cuenta no la paga el usuario, que así debe ser porque la población no debe pagar de su bolsillo, alguien paga. Es fundamental que empecemos a transparentar eso", indicó el funcionario.



En declaraciones a radio Mitre y el canal TN, el titular de la cartera sanitaria se refirió a la cantidad de personas de nacionalidad boliviana que se atienden en el país y dijo que no tiene cifras oficiales, aunque en Jujuy, "entre el 7 y el 10 por ciento del total de prestaciones son a inmigrantes".



Asimismo, indicó que el acuerdo de reciprocidad pedido por gobierno de Mauricio Macri para que los argentinos tengan las mismas condiciones que los bolivianos en el país "no fue aprobado por la cancillería, fue rechazado".



"Frente a eso se está debatiendo en Jujuy si deberían arancelarse las prestaciones a los no residentes", dijo Rubinstein.



El ministro de Salud aseguró que "hay que empezar a debatir cómo se financia la salud pública" en la Argentina, y añadió que "hay que ampliar la cobertura de salud, reducir las inequidades".



"Es inadmisible que en la Argentina entre provincias ricas y pobres exista el doble de mortalidad infantil, por ejemplo. Es inadmisible que el lugar donde se ha nacido o toca vivir sea el principal determinante de los resultados sanitarios", comentó.



Rubinstein aclaró que no conoce en detalle el proyecto presentado por legisladores de Cambiemos para que se cobre por la salud y la educación a extranjeros, aunque dijo que "promueve los acuerdos de reciprocidad y plantea el arancelamiento en el caso de que no se llegue a un acuerdo". "No estamos hablando de extranjeros, hablamos de no residentes, de quienes están de paso", insistió.



En las últimas semanas, los gobiernos de Bolivia y la Argentina protagonizan un conflicto respecto de la atención médica gratuita de sus ciudadanos.



Mientras que en Argentina país se atiende sin cobro, en el país limítrofe la situación no es la misma, por lo que desde Cancillería solicitaron al país vecino que se suscriba a un acuerdo de reciprocidad, que fue denegado.



Por su parte, el canciller Jorge Faurie afirmó que desde el Poder Ejecutivo se consideró "poco feliz" la nota girada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia como respuesta a una requisitoria argentina para firmar un acuerdo de reciprocidad relacionado a la atención médica.



"Tuvo una redacción que daba la impresión de que no tenían ninguna disposición a firmar un acuerdo de reciprocidad", aseguró Faurie en declaraciones formuladas a radio Mitre.



En ese escrito oficial, el gobierno de Evo Morales rechazó la suscripción de un convenio como pretende el gobierno de Jujuy y aclaró que actualmente sus leyes habilitan la atención gratuita para los siguientes grupos poblacionales.



"Mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta seis meses posteriores al parto, niños y niñas menores de cinco años, mujeres y hombres a partir de los sesenta años, mujeres en edad fértil solo para atenciones relacionadas con salud sexual y reproductiva y personas con discapacidad", indicó el pedido.