La bolsa porteña cedió un 5,5% durante febrero (aunque ganó un 1,5% en la rueda)

El índice Merval subió un 1,5% este miércoles hasta las 33.010,90 unidades, pero acumuló una pérdida del 5,5% durante febrero.

Entre las alzas sobresalieron las acciones de PGR (ex Andes Energía), que ganaron un 14,2%, las del Banco Hipotecario, que subieron un 11,9% y las de Autopista del Sol, que avanzaron un 5,7%. En tanto, registraron las bajas más importantes fueron registradas por los títulos de Tenaris (-2,3%), Telecom (-2,1%) y Agrometal (-1,6%).



El referencial líder marcó un valor máximo histórico de 35.461,52 puntos a inicios de febrero.



El panel líder atravesó otra rueda volátil, con las energéticas liderando la reacción en un clima de mayor selectividad a la espera también de ¨drivers¨ domésticos, bajo un volumen que continúa más limitado y refleja una mayor cautela.



Las acciones buscaron aprovechar el respiro del norte, aún cuando algunos inversores reflejan ya no sólo una actitud de mayor selectividad sino también prudencia a la espera de más amigables señales domésticas, en especial desde la dinámica de la macroeconomía.



"A pesar de estar descontado, que el BCRA mantuviera la tasa de política monetaria, junto a señales de mayor firmeza en la lucha contra la inflación, otorgó un respiro al dólar tras la escalada que lo llevó a máximos, el cual podría ser aprovechado por algunos operadores que todavía siguen en busca de capturar cualquier ventana táctica para el ¨carry-trade¨", dijo el economista Gustavo Ber.



El analista Gastón Tinelli remarcó que el panel líder tuvo una gran recuperación debido a la confirmación por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de que la economía registró un crecimiento del 2,8% en 2017. "A pesar de estos datos aún no hay una tendencia firme en la Bolsa porteña y todavía hay sensaciones de mucha debilidad respecto al volumen que se venía manejando meses anteriores".



• Bonos



En el segmento de la renta fija, los principales bonos en dólares (que cotizan en pesos) operaron con caídas en medio de una baja de la cotización de la divisa estadounidense en el mercado mayorista de cambios.



Entre los más operados, el Bonar 2024 retrocedió un 0,5%, el Bonar 2020 cedió un 0,4% y el Discount bajo ley argentina perdió un 0,3%.



Por último, el riesgo país, que mide el JP Morgan, subió 2% a 405 puntos básicos.