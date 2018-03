El exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay aseguró este miércoles que "las expectativas de inflación que tienen los argentinos no concuerdan con los objetivos del Gobierno", y recomendó al Presidente que "ratifique el rumbo del gradualismo, que es el único posible".



"En su momento yo intenté que a las cosas que hacíamos a principio del Gobierno le agregásemos un acuerdo amplio, un acuerdo social con empresarios y sindicatos para ordenar las expectativas de inflación. Esa idea se descartó y lo que hoy está sucediendo es que las expectativas de inflación que tienen los argentinos no concuerdan con los objetivos de las autoridades", sostuvo el economista.



Recordó además que cuando asumió la gestión macrista "las principales dudas que habían eran si íbamos a poder gobernar, si íbamos a poder manejar los sindicatos. A pesar del triunfo electoral de las elecciones de medio término, con los episodios de diciembre y los últimos episodios de conflicto con el sindicalismo, volvieron un poco esas dudas".



No obstante, Prat Gay consideró que esas "dudas" constituyen "una oportunidad para que el Gobierno ratifique el rumbo del gradualismo que es el único posible. Que tenga voceros, yo siempre dije que sea uno el vocero en lo económico, pero ya que hay varios, que expliquen el rumbo y que las cosas se vayan ordenando".



"Es un momento de transición por lo que sucede afuera con la tasa de interés y los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y también por lo que sucede adentro, con el cambio de metas de inflación que decidió el Gobierno a fines de diciembre. Todavía el mercado y los actores económicos se están acomodando a eso", añadió.



Además, en declaraciones a Radio Mitre, el exfuncionario consideró necesario "no descuidar la credibilidad del Banco Central. Está la discusión de la meta de inflación, si es creíble, si el resto del equipo económico está trabajando en la misma dirección".



A su criterio, si la modificación de las metas de inflación "se hubiese hecho antes (de diciembre último) gozarían de más credibilidad y seguramente las expectativa se hubiera ordenado rápidamente a la nueva meta".



"En su momento nosotros corregimos las metas fiscales a mediados de 2016 cuando mandamos el Presupuesto al Congreso porque durante ese año habían habido novedades legislativas que tenían un impacto fiscal. Se corrigió la meta fiscal pero no se corrigió la meta de inflación. A partir de ahí el esquema quedó descoordinado", comentó.



Pero aclaró que "ahora, lo importante es que el Gobierno intente cumplir esas metas, sobre todo la fiscal".



Prat Gay estimó que el Poder Ejecutivo "tiene que poner el foco en otras cuestiones que están más relegadas, como las economías regionales y el déficit comercial".



Por otra parte, el economista evaluó la marcha de las paritarias: dijo que "en la medida que existan cláusulas gatillo, refleja que no hay convencimiento en las metas de inflación. Yo preferiría que todos acuerden una meta".



"Pero hay una inercia de expectativas, que los que pueden fijar precios por las dudas se cubren. El por las dudas es siempre por encima de la meta que fija el Gobierno", señaló.



En esa línea, advirtió: "habría que tener cuidado cuando aparecen cláusulas gatillos en otro lado, por ejemplo cuando el Gobierno emite un bono que a su vez le da a los tenedores de ese bono la posibilidad de protegerse de la inflación. Si hace eso, por qué no le va a dar la posibilidad a los trabajadores".



"Acá es donde falta un director de orquesta que organice un poco las cosas por el lado de la economía", concluyó.