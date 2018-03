Cristina no asistirá a la Asamblea Legislativa

Cristina de Kirchner no asistirá a la Asamblea Legislativa en donde Mauricio Macri brindará su tercer discurso ante el Congreso y que iba a marcar su debut frente al Presidente en la apertura de sesiones. La senadora nacional se quedará en la capital santacruceña, según confirmaron a ámbito.com fuentes cercanas a la expresidenta.



Cristina viajó a la provincia de Santa Cruz días antes del cumpleaños de su esposo y fallecido expresidente Néstor Kirchner y se quedará hasta este fin de semana junto a sus familiares, según precisaron.



"No asiste porque ya sabe que el discurso será lo mismo que los años anteriores", argumentaron desde el entorno sobre la razonas políticas de la ausencia de la legisladora en el Parlamento para escuchar las palabras de Macri, quien trazará los ejes fundamentales de la agenda legislativa para este año.



Y con críticas al Gobierno, manifestaron: "Es sentarse a escuchar una serie de mentiras o realidades que Macri comentará, pero que no se condicen con la realidad del país".



Este jueves 1 de marzo, Mauricio Macri abrirá el 136 período de sesiones ordinarias con un discurso hará eje en una agenda con una mirada "hacia el futuro", que ratifica el rumbo económico y plantea los "desafíos" de cara a los próximos dos años, al tiempo que promueve la búsqueda de "consensos" políticos en torno a una agenda básica



Macri arribará al Parlamento escoltado, como es tradicional, por la Fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballos, unidad escolta presidencial, y lo recibirá la vicepresidenta Gabriela Michetti junto a una delegación de diputados y senadores de todos los partidos políticos.



La idea que expresará Macri en su discurso será que Argentina ha dejado atrás su "experimento populista" evitando una crisis económica y que lo ha hecho dentro de sus instituciones democráticas, algo que no había ocurrido con anterioridad en el país.